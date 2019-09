”Noaptea trecuta l-am informat pe John Bolton ca serviciile sale nu mai sunt necesare la Casa Alba. Am fost in dezacord puternic cu multe dintre sugestiile sale, ca si alti membri ai administratiei”, a scris Trump pe Twitter, adaugand ca va numi un inlocuitor saptamana viitoare.



Bolton, un oficial de frunte al politicii externe, de orientare dura, a fost al treilea consilier pentru securitate nationala al lui Trump si este cunoscut pentru ca l-a presat pe presedinte sa adopte o pozitie ferma in domenii precum Coreea de Nord. Bolton, principalul arhitect al politicii dure fata de Iran,…