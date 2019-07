Stiri pe aceeasi tema

- Noua romani din zece prefera sa stie mai degraba istoricul de daune al unei masini, decat cel de kilometri, dar majoritatea cumparatorilor nu verifica masina inainte de cumparare, conform unui sondaj realizat recent de platforma InspectorAuto.ro.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata total pe DN 1, intre localitatile Timisu de Sus si Predeal, judetul Brasov, unde soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului intr-o serpentina si s-a rasturnat pe suprafata carosabila.…

- (P) Un studiu realizat de D&D Research la cererea Storia.ro in anul 2017 arata ca 67,3% dintre romani ar prefera un apartament, in timp ce 31,9% vor o casa. In plus, dupa buget, zona este cel mai important aspect pentru 47,8% dintre romanii care isi cauta o locuinta, iar dintre respondenti aproape…

- Carabinierii italieni au anuntat joi ca au confiscat 1.665 de masini folosite de o retea infractionala de români de etnie roma pentru a jefui oameni pe strada în Italia si în alte tari europene, informeaza agentia dpa si presa italiana,

- Un studiu arata ca 30% dintre romani si-au pierdut toti dintii naturali, de 3 ori mai mult decat media europeana. Cazuri sunt multe, spun medicii stomatologi la care ajuns pacienți cu grave probleme ale danturii.

- Sunt o forța tacuta și distructiva, care rareori cruța viețile ființelor care ii ies in cale. In acest articol iți prezentam curiozitați despre tsunami, valurile cele mai nimicitoare de pe planeta. Un tsunami este o serie de valuri oceanice create de cutremure subacvatice sau de erupții vulcanice,…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima luna, peste 2.800 de persoane, 302 autovehicule si peste 200 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, scrie news.ro.Potrivit unui comunicat de presa…

- Scene ca in filme, pe strazile Capitalei. Un tanar a fost filmat de un prieten in timp ce se afla pe acoperisul unei masini care se deplasa cu o viteza de 100 km/h prin sectorul Buiucani. Imaginile video au fost publicate de pretinsul erou pe contul sau de Instagram.