- Mark Esper, secretarul american pentru Aparare, a declarat luni ca atacurile recente asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita sunt fara precedent, iar Statele Unite vor lucra impreuna cu aliații sai pentru apararea ordinii, relateaza Reuters.Esper a anunțat ca „ordinea internaționala,…

- Esper a anunțat ca „ordinea internaționala, bazata pe reguli, este subminata de Iran”, in contextul in care Administrația de la Washington considera Iranul responsabil de efectuarea celor doua atacuri. Declarațiile secretarului american au fost facute in urma unei intalniri cu președintele american…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo va pleca marti in Arabia Saudita pentru a discuta despre "raspunsul" SUA la atacurile asupra instalatiilor petroliere saudite, a anuntat vicepresedintele american Mike Pence, relateaza AFP si Reuters. Administratia americana a acuzat in mod clar Iranul ca este…

- ”Rezerva de petrol din Arabia Saudita a fost atacata. Avem motive sa credem ca știm cine este responsabil, dar vom aștepta sa aflam din partea Arabiei Saudite pe cine considera vinovat de acest atac”, a transmis Donald Trump prin intemediul unui mesaj publicat pe Twitter, scrie Mediafax. Atacurile…

- Statele Unite au publicat imagini din satelit și au citat informații adunate de serviciile secrete care dovedesc ca Iranul se afla in spatele atacurilor cu drona lansate asupra a doua rafinarii din Arabia Saudita. Iranul neaga implicarea in atacurile aeriene de sambata, care au fost revendicate de rebelii…

- Statele Unite sunt "pregatite sa riposteze" la atacurile asupra infrastructurilor de petrol saudite (pe care Washingtonul le pune pe seama Iranului), a afirmat duminica presedintele american Donald Trump, informeaza AFP si Reuters. "Aprovizionarea cu petrol a Arabiei Saudite a fost atacata.…

- Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a declarat vineri ca țara sa va continua sa susțina Venezuela, în pofida presiunilor Statelor Unite asupra Havanei, informeaza Mediafax citand DPA. „Revoluția va rezista!”, a declarat Diaz-Canel, cu ocazia unei sarbatori naționale. El…

- Statele Unite, Marea Britanie, Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au facut apel luni la "solutii diplomatice" pentru a scadea tensiunile cu Iranul, Washington cerand Emiratelor si Arabiei Saudite sa faca mai mult pentru asigurarea securitatii maritime