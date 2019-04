Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce militari si politisti incercau sa intre in ceea ce era, potrivit informatiilor lor, o ascunzatoare a organizatiei Statul Islamic (SI), la Kalmunai (est), trei barbati s-au detonat, omorand trei femei si sase copii, scrie news.ro. Citeste si India a pus in garda Sri Lanka inca din…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a declarat miercuri intr-un interviu televizat ca, dupa "toate indiciile", atacurile cu bomba de duminica din Sri Lanka, care au ucis 359 de persoane, au fost inspirate de gruparea jihadista Stat Islamic, relateaza Reuters. "Fiecare indiciu arata ca acestea au fost…

- Statul Islamic – sau ISIS – a revendicat atacurile teroriste din Sri Lanka, in urma carora au murit peste 300 de persoane și alte 500 au fost ranite. Autoritațile cred ca masacrul a reprezentat o razbunare pentru atacul armat din Noua Zeelanda.

- Waheba Issa Dais, in varsta de 46 de ani, din Wisconsin, SUA, a folosit conturi de Facebook pentru a preda lectii despre fabricarea bombelor artizanale in numele gruparii jihadiste Statul Islamic. ''Va amintiti exploziile de la maratonul din Boston? Ai nevoie doar de o oala sub presiune, srapnel si…

- Conform unei declaratii publicate online de platforma jihadista Nashir News, atacul de sambata asupra Ministerului afgan al Telecomunicatiilor a fost comis de patru militanti ai Statului Islamic. Opt copii romani au fost prinși in infernul din Sri Lanka. Ministrul de Externe a facut anuntul …

- Fortele democratice siriene (FDS), dominate de luptatori kurzi si angajate in lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), au lansat vineri asaltul final impotriva ultimei baze a jihadistilor in Siria, estul tarii, a anuntat purtatorul de cuvant al FDS, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Fortele democratice siriene (FDS), dominate de luptatori kurzi si angajate in lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), au lansat vineri asaltul final impotriva ultimei baze a jihadistilor in Siria, estul tarii, a anuntat purtatorul de cuvant al FDS, relateaza AFP. ''Dupa evacuarea…

- El a multumit Rusiei pentru asistenta oferita in combaterea gruparii jihadiste, conform unor remarci televizate facute la inceputul unei intrevederi cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov. Rusia a luptat pentru eradicarea Statului Islamic in Siria ravasita de razboi, tara care se invecineaza…