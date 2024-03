Atacul terorist din Rusia a fost real. A fost o operațiune pusa la cale de jihadiștii afiliați ISIS. Consecințele lui și șocul mediatic vor fi insa exploatate de Putin la maxim pentru a da vina pe Kiev. Acestea sunt opiniile unui renumit specialistul israelian in contraterorism, Ely Karmon. In interviul in exclusivitate pentru Puterea, Ely Karmon spune ca in plin razboi cu Ucraina, se dovedește ca serviciile de informații ruse au fost prinse pe picior greșit. Ely Karmon, o autoritate internaționala in domeniul analizei fenomenelor teroriste, considera ca Vladimir Putin va manipula acest eveniment…