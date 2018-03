Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile cu englezoaice „rapuse” de alcool pe strazile din Londra au facut deja inconjurul presei internaționale. Ei bine, nu doar ele beau pana cad din picioare, iar imaginile din Centrul Vechi, de Ziua Femeii, pe care CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, le publica in exclusivitate, arata…

- Au aparut noi imagini cu fostul spion rus și fiica lui, care au fost otraviți. La cinci zile dupa ce au fost gasiți inconștienți, Sergei Skripal Skripal și fata sa, sunt inca internați in spital, impreuna cu detectivul Nick Bailey. Acesta din urma e casatorit, are doi copii și a fost și el otravit cu…

- Doua femei au suferit rani grave dupa ce au sarit de la etajul sase al unui hotel in care izbucnise un incendiu violent. Scenele cumplite s-au petrecut in Izmir. Cuprinse de panica din cauza flacarilor care le mistuiau camera, tinerele s-au refugiat pe marginea balconului. Desi pomperii le-au tot spus…

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- Nu a mai suportat și a facut-o! Și-a zis: ”Nu-s nici prima, nici ultima!” Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul in vara acestui an, iar rezultatele sunt de-a dreptul uimitoare. Jurata de la ”Te cunosc de undeva!” a slabit nu mai puțin de 40 de kilograme, iar acum se mandrește cu silueta ei. CANCAN.RO,…

- Claudia Pavel a vorbit despre experiența la Exatlon, dar și ce i s-a intamplat in primele zile cand a revenit acasa. Ea a mai spus ca nu ar sta pe ganduri daca i s-ar mai propune o experiența cum a fost aceea din Republica Dominicana. Aflata la masa juriului in locul lui Catalin Botezatu, la […] The…

- Pompierii din Baia Mare au primit un apel prin care li- s-a explicat ca un caine a cazut in apele raului Sasar și este aproape de a se ineca. Au sosit repede la fața locului și au salvat patrupedul. Cainele a ajuns in apele raului Sasar in zona mall-ului din Baia Mare, scrie ziarmm.ro. Foto: […] The…

- Vlad Gherman, unul dintre foștii componenți ai trupei „LaLa Band”, a ajuns in sala de operații, dupa ce inainte a trecut prin cabinetul unui medic, care i-a recomandat sa faca o intervenție chirurgicala. La cateva ore de la operație, tanarul actor a plecat acasa, de unde le-a impartașit fanilor ceea…

- Imediat dupa ce a plecat de la emisiunea pe care o prezinta, Bianca Dragușanu s-a grabit sa ajunga intr-un magazin. Paparazii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o intr-o ipostaza inedita, in timp ce Victor Slav e pe patul de spital. Dupa ce și-a incheiat munca…

- Monica Gabor are un fiu vitreg, de care lumea a aflat abia in timpul sarbatorilor de iarna, dupa ce Irina Columbeanu a postat videoclipuri cu el pe canalul ei de Youtube. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink. Și este o mama model pentru Anthony. De exemplu, ieri, vedeta a participat…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. In puținele momente libere pe care le are in timpul filmarilor pentru cel de-al patrulea…

- Un personaj recalcitrant a facut haos in cursul zilei de vineri la cazinoul Mariott din Capitala. Aflat pe lista neagra, George Galaman a vrut sa se imbogațeasca rapid, insa faptul ca personalul din sala respectiva i-a interzis aceesul l-a enervat la culme. Orbit de furie, tanarul a patruns cu forța…

- Dua Lipa a ținut un discurs extrem de emoționant la decernarea premiilor Brit 2018. Marea caștigatoare a nopții a declarat ca premiile caștigate sunt dedicate femeilor din intreaga lume. “Vreau sa mulțumesc fiecarei femei care a fost pe scena inaintea mea și le-a oferit fetițelor ca mine un model pentru…

- LOUIS XIII prezinta o spectaculoasa capodopera, un decantor de colecție ce aduce un omagiu remarcabilei arte a cristalului. LOUIS XIII LE SALMANAZAR este primul decantor de cristal de 9 litri din lume, o realizare ce incoroneaza apogeul artei fine de prelucrare a cristalului. Realizata de legendarul…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a banuit ca va ajunge dupa gratii, așa ca și-a luat toate masurile de precauție sa sufere cat mai puțin la inchisoare. Magistratul care a avut pe mana destinele lui Cristi Borcea și ale fraților Victor și Giovani Becali s-a asigurat ca pedeapsa pe care o executa pentru…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a participat pentru prima data la Saptamana Modei de la Londra, luand prin surprindere pe toata lumea. Suverana a stat in primul rand alaturi de redactorul-sef al revistei americane „Vogue“, Anna Wintour, iar din imagini pare ca s-a bucurat sincer de show.

- Liviu Varciu a oferit primele declarații dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a publicat in mega-exclusivitate imagini cu el sarutandu-se cu Roxana Niculae, colega lui de trust. (VEZI AICI: Imagini super-exclusive cu Liviu Varciu & noua iubita asistenta TV! S-au sarutat in fața casei) „Da,…

- De aceasta data vedem pentru prima data cum arata noul Focus care urmeaza sa apara in Europa in aceasta toamna. Aceste prime imagini ne arata Focus 2018 fara camuflaj, adica exact cum urmeaza sa arate masina se mare serie peste cateva luni. Mai jos vezi si…

- Singurul model care primeste acest kit special se numeste BMW M550i xDrive M Performance, adica versiunea pe benzina de top. Fanii BMW stiu ca acest M Performance este cel mai apropitat model fata de cel al noului M5 cu singura diferenta este doar la pretul de achizitie.…

- In aceasta seara, de la 20:00, incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii Antena 1 vor fi martorii unui maraton unic pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- Mai sunt doar cateva momente pana la marea premiera a celui mai asteptat reality show al primaverii, Asia Express, care va debuta pe Antena 1 luni, 12 februarie, de la ora 20:00. Vietnamul este prima destinatie a celor 7 cupluri de vedete care au acceptat provocarea inedita de a parcurge aproape 5000…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Constanta se va intruni astazi, ora 10.00, intr o noua sedinta de lucru. Pe ordinea de zi se afla si solicitarea de avizare a PUD ului initiat de societatea Bueno Comp SRL. Este vorba despre proiectul privind construirea unui…

- Tiriac Collection va prezenta publicului incepand cu luna februarie un Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Modelul completeaza autovehiculele serie limitata create si personalizate special pentru Ion Tiriac, respectiv Tiriac Collection. Odata cu intrarea noului exponat in galerie, Tiriac Collection organizeaza…

- Marți, 30 ianuarie 2018, a avut loc deschiderea oficiala a noului magazin Kaufland construit pe terenul fostei fabrici de lapte din municipiul Buzau. Deschiderea pentru clienți va avea loc maine, 31 ianuarie, magazinul funcționand intre orele 07:00 și 22:00. La deschiderea de astazi au participat oficialitați…

- Un tablou rar pictat de Pablo Picasso, estimat la 50 de milioane de dolari, a fost prezentat in Hong Kong, marti, in debutul unui turneu expozitional global, inainte de a fi scos la licitatie pentru prima data, in Londra, de casa Sotheby's, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Gafa de…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an, publicand, in exclusivitate, imagini in care ambasadoarea Olandei apare la aceeasi masa, de Revelion, cu "Regele Asfaltului" Nelu Iordache, se pare ca Stella Ronner Grubacic s-a suparat rau de tot pe publicatia noastra!…

- Este prima data cand modelul Rio de clasa mica a celor de la KIA primeste un pachet dinamic KIA Rio GT-Line. Noul model are de acum noi schimbari optice atat la exterior cat si la interior, jantele masinii fiind realizate special pentru aceasta versiune GT Line.…

- Dupa ce a devenit tata pentru a doua oara, Liviu Varciu pare sa-si fi schimbat radical comportamentul. Vesnicul adolescent al showbiz-ului romanesc s-a transformat intr-un tata model, iar imaginile surprinse de reporterii Spynews.ro sunt dovada clara acestui lucru.

- Imagini de o violența ieșita din comun, care surprind bataia aplicata de oamenii legii unor tineri nevinovați, au devenit, joi, publice. Un subcomisar de Poliție și doi agenți de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, alaturi de un jandarm ii bat ca pe hoții de cai pe doi tineri…

- La o perioada de cativa ani, Primaria demareaza procesul de curatare a albiei raului Dambovita, care traverseaza Capitala. De aceasta data, s-a intamplat chiar in debut de an! Autoritatile au secat raul, pe bucati, iar oamenii au fost martorii unor scene desprinse parca din filme ca ”Sfarsitul lumii”.…

- De aceasta data nu mai vorbim de un Seria 8 Concept Car, ci de modelul de mare serie care urmeaza sa fie lansat in Europa in acest an. Din primele imagini vedem o masina care urmeaza sa scoata la pensie gama Seria 6, coupe-ul germanilor fiind acum mai mare atat la exterior…

- Lamborghini Huracan, acoperit cu cristale Swarovski, a starnit atenția pasionaților de mașini din lumea intreaga prin apariția excentrica. Autoturismul costa peste 200.000 de euro și e condus de o tanara din Republica Moldova care locuiește in Londra. Model și fashion designer, Daria Radionova deține…

- Englezul Rob Cross a cucerit primul sau titlul de campion mondial la darts, impunandu-se cu 7-2 in fata compatriotului sau Phil Taylor, in finala desfasurata luni la Alexandra Palace din Londra, informeaza agentia Reuters. Cross, un fost electrician in varsta de 27 ani, este primul jucator…

- Tudor Aposteanu sau “vanatorul de vedete”, asa cum este cunoscut in showbizul autohton, datorita relatiilor pe care le-a avut cu diverse celebritati de la noi, traieste o noua poveste de dragoste, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , va prezinta in premiera imagini cu cel mai nou cuplu din showbiz.…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate nationala cu Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Maria Binder, cea supranumita "Lady Di" a Romaniei. Vizibil afectati de trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai, bunicul printului, cei doi au mers sa se plimbe in Parcul…

- Astfel, in timpul dezbaterilor din plen la proiectul de modificare a Legii 303/2004, USR a proiectat pe un ecran improvizat langa tribuna Senatului imagini de la protestele din ultima perioada. Articolul integral in HOTNEWS.

- O vorba din popor spune ca o femeie trebuie sa fie doamna in societate, gospodina in bucatarie si o vampa in pat. Cantareata Maria Constantin ne-a demonstrat ca primele doua cerinte le indeplineste cu brio. In continuare, va prezentam cum am filmat-o pe interpreta de muzica populara in saptamana dinaintea…