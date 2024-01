Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a aparut pe rețelele de socializare fara filtre de frumusețe, dupa ce a suferit la fața o noua operație estetica, care ar fi costat 11.000 de euro. Apare cu buzele invinețite, dar cu machiaj. Anul 2024 a inceput pentru Bianca Dragușanu cu o serie de schimbari radicale. Prima data, fosta…

- In cautarea perfecțiunii și a unei noi infațișari, Bianca Dragușanu se pregatește pentru un moment important - un lifting facial. Vedeta tv a decis ca este momentul sa recurga la aceasta intervenție pentru a-și reimprospata imaginea și a-și intineri chipul. Indiferent de criticile și controversele care…

- Bianca Dragușanu a ajuns din nou pe mana medicilor estetician și are in plan mai multe schimbari la inceputul acestui an. Iubita lui Gabi Badalau și-a topit acidul hialuronic din buze și urmeaza sa iși faca un lifting facial.Bianca Dragușanu, in varsta de 41 de ani, nu s-a ferit niciodata sa recunoasca…

- Ilona Brezoianu a fost oprita de poliție ieri seara! Vedeta a reacționat dupa ce a fost pusa intr-o situație destul de neplacuta. Actrița a povestit totul pe o rețea de socializare. Iata ce s-a intamplat.

- Lele a avut parte de un moment emoționant alaturi de fiica lui și a Andrei Volos, micuța Kim Nicole. Vedeta i-a filmat pe cei doi. Iata cum i-a surprins, dar și ce postare a facut prin intermediul rețelelor de socializare!

- Bianca Dragușanu s-a saturat de ce se intampla in Romania și a explodat. Vedeta și-a spus parerea despre numeroasele probleme din țara, dar și despre președintele Klaus Iohannis. Ii da dreptate Danei Budeanu și critica dur oamenii de la conducere.„Abia aștept sa vina alegerile. Eu, care n-am nicio…

- Bianca Dragușanu și-a cumparat un apartament in Dubai in urma cu un an de zile. Acum, locuința a fost finalizata, iar vedeta a decis sa nu se mute acolo, vrea sa dea la inchiriat noua ei proprietate. In mai 2022 s-a aflat ca Bianca Dragușanu și-a cumparat apartament de lux in Dubai cu ajutorul lui Mircea…

- Bianca Dragușanu are un stil de viața extrem de activ și, de foarte mulți ani, face sport și mananca extrem de sanatos. Prin urmare, a decis sa faca niște schimbari și in viața lui Gabi Badalau din acest punct de vedere.