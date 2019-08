Situatie ingrijoratoare pe piata de energie: Importurile au crescut cu 38%, exporturile au scazut cu 40%, in primele 5 luni ale anului

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat cu 38% mai multa electricitate in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut cu 40%. Potrivit ultimului raport de monitorizare a pieţei de energie electrică, realizat de Autoritatea Naţională…

- Romania a importat cu 38% mai multa energie electrica in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut cu 40%, arata datele publicate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energiei (ANRE).

- Romania a importat cu 38% mai multa electricitate in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut cu 40%, potrivit ultimului raport de monitorizare a pietei de energie electrica, realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Importurile de gaze din aceasta perioada avantajeaza Romania, intrucat sunt mult mai ieftine decat in varf de iarna, sustine Ministerul Energiei intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei. Aceasta dupa ce, luni, Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a publicat cantitatile…

- Romania a importat cu 80% mai multa electricitate in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut la jumatate, potrivit ultimului raport de monitorizare a pietei de energie electrica, realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Romania a importat cu 80% mai multa electricitate in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut la jumatate, potrivit ultimului raport de monitorizare a pietei de energie electrica, realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a decis, luni, ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii casnici in regim reglementat, incepand cu 1 iulie, informeaza ANRE. "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE a aprobat,…

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot din Romania este, luni, cel mai mic din regiune, tara noastra exportand peste 1.000 de MW, potrivit datelor Transelectrica si OPCOM, analizate de AGERPRES. Astfel, in Romania, pretul energiei este de 31,52 euro pe MWh, in timp ce in Ungaria,…