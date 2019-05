Stiri pe aceeasi tema

- "La urmatoarea sedinta, trebuie sa stabiliti inaugurarea pe 19 mai", a declarat intr-o inregistrare video noul sef al statului ucrainean, in varsta de 41 de ani, adaugand ca poporul cere acest lucru. Potrivit lui Zelenski, Rada Suprema intarzie procesul deoarece deputatii se tem de dizolvare…

- La doar trei saptamani de la alegerea sa in functia de presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski a indicat vineri Parlamentului data la care ar dori sa preia oficial functia, transmite dpa. "La urmatoarea sedinta, trebuie sa stabiliti inaugurarea pe 19 mai", a declarat intr-o inregistrare…

- Partidul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a depus in mod oficial un recurs prin care cere organizarea unor noi alegeri municopale la Istanbul, unde opozitia a obtinut o victorie in scrutinul de luna trecuta potrivit unor rezultate in continuare provizorii, relateaza AFP.

- igor Dodon a anuntat vineri, 12 aprilie, ca in urma sedintei Consiliului Republican al PSRM s-a decis ca Socialistii nu vor accepta formarea unui Guvern minoritar condus de Blocul ACUM si vor pleda doar pentru crearea unui Guvern functional si a unei majoritati parlamentare cu Blocul ACUM. Daca aceasta…

- Porosenko s-a prezentat vineri dimineata la cabinetul medical al Stadionului Olimpic din Kiev, unde i s-a luat o proba de sange. Procedura a fost transmisa in direct pe pagina sa de Facebook, iar medicii au precizat ca s-au prelevat si esantioane de par si o proba de urina, care vor fi analizate…

- Consiliul de Administratie al CFR SA l-a desemnat, luni, pe Constantin Axinia in functia de director general al companiei, pozitie pe care a mai ocupat-o in perioada 2006 - 2007. Potrivit unui comunicat al companiei, Constantin Axinia, de profesie inginer si cu o experienta de 35 de ani in domeniul…

- Mai mulți lideri de sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia vor avea, saptamana viitoare, o intalnire cu ministrul Muncii. Temele intrunirii vor fi doua: reducerea varstei de pensionare și clarificarea condiții...

- Ministerul Justitiei a anuntat vineri ca a declansat procedura de selectie a candidatilor desemnati in numele Romaniei pentru functia de procuror european. "In temeiul dispozitiilor din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 8 /2019 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939…