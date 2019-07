Senatul României, reprezentare la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei Senatorul Titus Corlatean a initiat, alaturi de 23 de membri ai APCE din 8 state si 3 grupuri politice (PPE/CD, SOC, ALDE), inclusiv membri ai delegatiei nationale, o motiune pentru rezolutia pe tema nerespectarii angajamentelor Ucrainei in materia drepturilor lingvistice ale minoritatilor nationale. De asemenea, senatorul Corlatean a fost desemnat raportor al Comisiei APCE pentru afaceri politice si democratie pe tema marcarii a zece ani de la intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona: intarirea cooperarii dintre Consiliul Europei si Uniunea Europeana.



Sursa articol si foto: dcnews.ro

