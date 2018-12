Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea ideologiei iliberale ameninta euro, dar este o iluzie ca iesirea din zona euro ar oferi o cale mai usoara, a declarat sambata presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, informeaza Reuters. Atragand atentia ca o uniune monetara lasata la jumatate s-ar putea confrunta…

- Ford Motor a anuntat vineri primul pas in vederea restructurarii afacerii sale neprofitabile din Europa, care ar urma sa implice renuntarea la unele modele, reducerea locurilor de munca si posibil inchiderea unor fabrici, informeaza site-ul autonews.com.Pentru a implementa acest plan, Ford…

- Sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa au caracter ofensiv, fiind o incalcare grava a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuza Ministerul rus de Externe, referindu-se la platforma Aegis, montata in Romania.

- Chiar daca cea mai toxica alianta politica din istoria noastra postdecembrista se comporta impotriva clubului select al Uniunii Europene, romanii isi doresc sa ramana in interiorul blocului comunitar. O asemenea divergenta intre dorintele poporului si cele ale actualei puteri era greu de imaginat in…

- Saptamana viitoare, secretarul american al energiei, Rick Perry va vizita o serie de țari est-europene, printre care Ucraina, Polonia, Ungaria și Cehia, se arata intr0un mesaj al Departamentului Energiei al SUA, scrie Reuters. In timpul vizitelor, ministrul intenționeaza sa discute o gama larga de chestiuni:…

- Fenomenul imbatranirii populatiei in Europa ar putea induce restrangeri permanete de politici monetare, ceea ce ar duce la aparitia unor lungi perioade de recesiune si recuperari mai slabe, a declarat economistul sef al Bancii Centrale Europene, citat de Reuters.

- "A fost in discutie subiectul Romania in UE, or aderarea la UE a fost un deziderat al cetatenilor Romaniei si nu doar un scop utilitarist si mercantil al liderilor politici din Romania. Ar fi cazul ca acum, in UE, liderii politici romani sa se straduiasca sa gaseasca solutii pentru binele tuturor…

- Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) s-ar putea prabusi, daca ”dilema” scutului american antiracheta din Europa de Est ramane ”nerezolvata”, a amenintat marti, in presa rusa, directorul Departamentului