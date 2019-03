Securitatea rețelelor 5G discutate la Comisia Europeană Comisia Europeana a recomandat marti o serie de etape si masuri operationale, la nivel national si la nivelul UE, menite sa asigure un nivel ridicat de securitate cibernetica a retelelor 5G care vor conecta miliarde de obiecte si de sisteme, inclusiv in sectoare critice, cum ar fi cel energetic, al transporturilor, al serviciilor bancare si al sanatatii, precum si sisteme de control industrial care contin informatii sensibile si care sprijina sistemele de siguranta. Procesele democratice, cum ar fi alegerile, se bazeaza din ce in ce mai mult pe infrastructuri digitale si retele 5G, scotand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

