Protecția mediului sau agricultura? UE, aflată în dilema legii anti-defrișare Un grup de țari membre ale UE condus de Austria a solicitat revizuirea urgenta a legii anti-defrișare a blocului care urmeaza sa intre in vigoare la sfarșitul anului, afirmand ca in forma sa actuala i-ar putea afecta pe fermierii europeni, potrivit unui document obtinut luni de Reuters, informeaza Rador Radio Romania. Legea UE urmarește sa elimine defrișarile din lanțurile de aprovizionare pentru carne de vita, soia și alte produse agricole vandute in Europa, astfel incat consumatorii europeni sa nu contribuie la distrugerea padurilor globale din Amazon pana in Asia de Sud-Est. Revizuire… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

