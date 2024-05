Stiri pe aceeasi tema

- Luna aprilie a inregistrat o scadere record de 20% a pretului final la gaze. Conform sumelor facturate de cel mai mare producator de gaze din Romania, Engie, pentru luna aprilie prețul final a fost de 0,23 lei/kWh, cu 20% mai mici fața de luna martie.

- In data de 1 mai si in perioada 3 7 mai 2024, centrele de relatii cu clientii vor fi inchise. In data de 1 mai si in perioada 3 7 mai 2024, centrele de relatii cu clientii vor fi inchise. Singura exceptie este punctul de vanzare ENGIE din Baneasa Shopping City din Bucuresti, care va functiona conform…

- Romania și Ucraina se intalnesc vineri și sambata in calificarile pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Duelul dintre cele doua naționale are loc pe zgura verde de la Racquet Park Drive din Amelia Island, Fernandina Beach (Florida, SUA). Ana Bogdan va juca primul meci cu Lesia Tsurenko, potrivit…

- Rezultate extraordinare obținute de echipa Romaniei la Campionatul European de Ju-Jitsu 2024 pentru Tineret. Cu o performanța remarcabila, Romania a ocupat locul 2 in clasamentul final pe națiuni. Clasamentul final pe națiuni (28 de țari): locul 1– Grecia; locul 2 – Romania; locul 3 – Ucraina. Citește…

- Mijlocasul Razvan Marin a afirmat, intr-un mesaj postat in social media, ca spera ca nationala Romaniei sa aiba meciuri cu rezultate bune, pe masura sustinerii suporterilor, potrivit news.ro. "Din pacate, seria noastra de invincibilitate s-a oprit dupa 12 meciuri. Dar aceasta a fost doar o parte din…

- "In trimestrul III al anului trecut, luand in calcul preturile plafonate, deci cele platite efectiv de romani, Romania a avut al patrule cel mai ieftin gaz si a cincea cea mai ieftina energie electrica din Uniunea Europeana. Sunt datele Eurostat pe trimestrul III din 2023. Sunt curios daca aceste stiri…

- In contextul preocuparilor generate de inflație in Romania, este important sa aducem in discuție mediul macroeconomic european și sa evaluam perspectivele pe termen lung ale economiei naționale. Cele mai recente date statistice referitoare la evoluția prețurilor in economie ridica multor analiști intrebarea…