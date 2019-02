Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o schema de ajutor de minimis care salveaza de la distrugere mii de tone de materie prima pentru termoizolații In ședința de Guvern de vineri a fost adoptata o hotarare care modifica și completeaza HG nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere…

- In ședința de Guvern de vineri a fost adoptata o hotarare care modifica și completeaza HG nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii”, respectiv continuarea programului.Prin noul…

- Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura informeaza ca se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada…

- Agenția Naționala de Pescuit și Acvacultura informeaza ca se instituie masuri de prohibiție pentru pescuitul in scop comercial, recreativ și familial al oricaror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada…

- In vara anului trecut, Primaria municipiului Constanta chema in judecata Asociatia "Eurocult", in dosarul 4900 118 2018 avand ca obiect "pretentii". In cauza era vorba despre "Festivalul Verii 2017", organizat de Eurocult.Anul trecut, Ionela Barboi, de la Biroul de presa al Primariei Constanta, sustinea…

- Astfel, in 2019 va debuta programul de sustinere a productiei de usturoi cu 1.000 euro/hectar. Fermierii care se ocupa cu cultivarea usturoiului vor primi o subventie in anul 2019, intocmai ca in modelul sprijinului acordat pentru cultivatorii de tomate. Potrivit programului, fiecare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca: A) data de 18 ianuarie 2019 este termenul limita pentru depunerea decontului pentru perioada 4 aferenta anului de angajament 2018 in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) - Plati privind bunastarea animalelor, pachet a) - porcine…

- In perioada 4.12.2018 – 14.1.2019, asociațiile, fundațiile sau instituțiile publice de cultura pot aplica cu proiecte la Asociația Timișoara – Capitala Culturala Europeana (TM2021) in cadrul „SEARCHLIGHT”. Temele care trebuie respectate de catre participanți sunt corelate cu teritoriile…