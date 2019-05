Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica – CSM Focșani 2007, miercuri, 29 mai, ora 17:00 Handbaliștii focșaneni s-au desparțit de formidabilul lor public, miercurea trecuta, cu o splendida victorie, impotriva unei formații pe care nu o batusera niciodata. Fusese inca o premiera a handbalului focșanean dupa cateva altele. Finalul…

- Handbalistii alb-violeti nu au reusit sa se impuna si pe terenul moldovenilor dupa ce au castigat acasa primul meci din seria „cel mai bun din trei jocuri” pentru ocuparea locului 7 la finele sezonului 2018-19. A fost astazi CSM Focsani – SCM Politehnica 36-31 in meciul 2 astfel ca e nevoie de o a treia…

- Handbalistii alb-violeti au jucat in aceasta seara poate ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon. SCM Politehnica a invins-o pe CSM Focsani, scor 33-28, in prima intalnire care mai conteaza doar pentru clasarea finala in Liga Zimbrilor 2018-19. Poli vrea sa incheie macar pe 7 sezonul in care…

- SCM Timisoara a obtinut a doua victorie in play-off-ul cu SCMU Craiova si a egalat din nou situatia la general in sferturi, scor 2-2. A fost 96-78 pentru alb-violeti in jocul 4, dar a cincea partida, care va hotari semifinalista, va avea loc luni, pe terenul „juvetilor”. „Leii banateni” au inceput ca…

- ASU Politehnica si-a dezamagit sustinatorii de Pasti. ACS Poli s-a impus din nou ca oaspete pe „Dan Paltinisanu”, scor 1-0 dupa reusita frumoasa a lui Sorel Chemin. Meciul in sine nu a oferit prea multe in prima parte. Ocaziile mai notabile au fost ale alb-violetilor gazda. In minutul 17, Cristi Ene…

- SCM Poli Timisoara a incheiat cu succes poate cea mai aglomerata perioada a sezonului. Dupa triumful din Cupa, banatenii au legat victoriile in Liga Zimbrilor, acolo unde a venit randul Bacaului sa plece invinsa din Sala „Constantin Jude”. „Sprintul” alb-violetilor s-a incheiat cu scorul de 30-24 intr-un…

- Proaspeții caștigatori ai Cupei Romaniei la handbal s-au intors la Timișoara. Sportivii de la SCM Politehnica au adus trofeul pe Bega dupa o finala cu Steaua pe care au dominat-o in cea mai buna parte, 31-27 scor final, dar și dupa ce ediția precedenta trebuiau sa se recunoasca invinși intr-o finala…

- A doua semifinala de sambata a inceput mai tarziu cu o ora și jumatate dupa ce suporteri steliști și dinamoviști au intrat pe teren, iar galeriile au fost scoase din sala Programul semifinalelor Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal masculin, de sambata, 9 martie, a fost grav perturbat de galeriile…