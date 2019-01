Schimbări importante în Codul RUTIER, de la 1 ianuarie 2019 O modificare intrata in vigoare din prima zi lucratoare a acestui an este ca șoferii vor avea posibilitatea de a alege și de a folosi dovada inlocuitoare mai puține zile, pentru a-si recupera permisul mai repede, in cazul unei suspendari. Daca anterior erau obligați sa depuna permisul la expirarea celor 15 zile de la momentul aplicarii sancțiunii, acum au posibilitatea sa il depuna oricand in acest interval, iar din acel moment va curge perioada pentru care a fost suspendat dreptul de a conduce. Tot de anul acesta, medicii care constata ca un pacient are simptomele unei afecțiuni incompatibile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

