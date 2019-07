Stiri pe aceeasi tema

- Natalie Portman revine in franciza „Thor”, insa de data aceasta va juca rolul unei versiuni feminine a super-eroului principal. Vestea a fost data de cei de la Marvel Studios, in cadrul convenției Comic-Con de la San Diego. Aceștia au facut publica și lista filmelor pe care le vor lansa pana anul viitor,…

- Actrita Roxana Lupu i-a cucerit pe englezi interpretand rolul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, dar nu s-a oprit aici. Dupa serialul documentar difuzat de BBC, romanca a jucat si rolul Reginei Maria a Romaniei, intr-o productie care va avea premiera in aceasta toamna.

- Bijuterii in valoare de 3,5 milioane de euro, imprumutate artistei Rita Ora pentru a le purta la Festivalul de Film de la Cannes, au fost uitate intr-un avion, scrie BFM TV, potrivit news.ro.Persoana desemnata sa transporte bijuteriile si-a uitat bagajul de cabina in care se aflau bijuteriilor.…

- Vedete de cinema printre care Salma Hayek si Eva Longoria au celebrat rolul femeilor in industria filmului in cadrul unei gale stralucitoare desfasurate duminica la Cannes, in contextul eforturilor de promovare a egalitatii de gen in cinema, domeniu in care, potrivit activistilor, mai sunt inca multe…

- Andreea Cerniavschi știe care e drumul din amfiteatrul Facultații de Medicina și Farmacie din Oradea pe platourile de filmare din mai multe orașe din Europa. Top modelulul Andreea Cerniavschi, deținatoarea titlului de Miss Transilvania, a filmat recent pentru un film serial care a fost selectat…