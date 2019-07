Stiri pe aceeasi tema

- Pe 20 iulie, in fiecare an, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Ilie. Sfantul Ilie a fost un proroc evreu. In viata pamanteasca a savarsit pacate, mai ales atunci cand i-a ucis parintii la indemnul diavolului. A fost iertat de Dumnezeu si trecut apoi in randul sfintilor.

- Sarbatoare extrem de importanta, sambata, pe data de 13 iulie. In fiecare an, aceasta zi este dedicata Sfantului Arhanghel Gavriil. In plus, Sfantul Arhanghel Gavriil este praznuit si in alte doua zile din an.

- SFINȚII PETRU ȘI PAVEL. Tradiții, superstiții și obiceiuri: Sfantul Petru are cheile de la poarta raiului si e mana dreapta a lui Dumnezeu. Sfintii apostoli Petru si Pavel sunt sarbatoriti in fiecare an pe data de 29 iunie, zi denumita popular SanPetru de Vara. Aceasta aduce cu sine o serie de obiceiuri,…

- Sfinții Petru și Pavel. Sanpetru este un personaj indragit in povestirile si in snoavele populare. In vremuri indepartate, cand oamenii erau mai religiosi, Sanpetru de vara mergea pe pamant fie singur, fie insotit de Dumnezeu, era imbracat in straie taranesti, fiind preocupat ca orice gospodar de…

- Sanpetru este un bun sfetnic al lui Dumnezeu, care-l consulta in luarea unor decizii. De aceea, Dumnezeu i-a incredintat portile si cheile Raiului, spune traditia. Acolo fiind stapan peste camarile ceresti, Sfantul Petre hraneste animalele salbatice, mai ales lupii, dar fierbe si grindina , care…

- Rugaciunea care se rostește in fiecare duminica iți va aduce liniște sufleteasca și te va ajuta in orice necaz, spun preoții. Incepe de maine și timp de o luna, duminica de duminica, nu uita sa o spui cu mintea limpede și cu sufletul curat. Aprinde inainte o lumanare sau o candela și vei primi ajutor…

- Marți, 21 mai, sunt praznuiți Sfinții Constantin și Elena. Rugaciunea catre Sfinții Constantin și Elena este foarte puternica, reface casnicii in prag sa se destrame, impaca soții și readuce armonia in familie. Rugaciunea catre Sfinții Constantin și Elena „Sfintilor Imparati Constantin si Elena, dupa…