Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost actor sau cascador la Buftea, in filme precum „Baltagul“, „Mihai Viteazul“, „Mirii anului II“ sau „Sapte baieti si-o strengarita“, Paul Misai (68 de ani) a plecat in Franta, unde a performat, timp de patru decenii, ca sportiv, antrenor si presedinte de club in canotaj si box, cele doua…

- Romania infrunta Franța pentru un loc in finala Fed Cup. Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) și compania vor avea un obstacol in plus: Sascha Bajin, cel mai bun antrenor din 2018, o pregatește pe Kristina Mladenovic (63 WTA). Franța - Romania, in semifinalele Fed Cup, se joaca pe 20 și 21 aprilie, la Rouen.…

- Șapte dintre cele mai noi și apreciate filme cu tema politica se regasesc in competiția Festivalului Internațional de Film Cinepolitica 2019, care va avea loc intre 18 – 21 aprilie, la Cinema Elvire Popesco. Campania electorala din Franța, activismul social, justiția oarba și deportarile in URSS sunt…

- Florin Paun (50 de ani) a devenit o personalitate in Franta ultimilor 10 ani, unde numele sau este sinonim cu inovatia, dupa ce a creat si condus o intreaga echipa de profesionisti responsabila cu transferul de tehnologie la celebra ONERA, una dintre perlele industriei aeronautice si aerospatiale din…

- Un tanar, din comuna Calnic, care deținea fara drept o arma destinata tirului sportiv, a fost identificat de polițiștii Biroului Arme și Explozivi și Substanțe Periculoase. Arma ar fi fost adusa din Franța ilegal, fara a fi declarata organelor vamale. Un barbat, in varsta de 21 de anni, din comuna Calnic,…

- Angajatii unei benzinarii de pe autostrada au alertat politia, dupa ce un camionagiu a intrat in shop si mirosea puternic a alcool. Acesta tocmai oprise in parcarea statiei peco. Agentii au sosit foarte rapid si dupa verificare au descoperit ca romanul care conducea camionul avea un nivel al alcoolemiei…

- Arsene Wenger (69 de ani) va fi noul director sportiv al lui PSG. Francezul revine in fotbal la mai puțin de un an de la desparțirea de Arsenal Londra. In seara in care clubul a carei existența a marcat-o, Arsenal Londra, s-a calificat in optimile de finala ale Europa League (detalii AICI), presa din…

- Un barbat din Dej, Adoris Pop, care lucreaza ca șofer la o firma din Franța a devenit eroul zilei la Paris, dupa ce a prins și a imobilizat un hoț inarmat. Acesta aștepta marți dimineața un coleg sa vina sa-l ia din fața unei case de la periferia Parisului. In timp ce aștepta, a vazut ca zona a fost…