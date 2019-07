Presedintia romana la Consiliul UE a fost condusa de Guvern, nu functionarii si diplomatii Romaniei au realizat acest mandat, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, marti, la dezbaterea de evaluare a bilantului Presedintiei Romaniei a Consiliului UE, organizata in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, in replica la criticile aduse de europarlamentarul PLUS Dragos Tudorache. "Nu functionarii si diplomatii Romaniei au facut, au realizat Presedintia. Presedintia a fost condusa de Guvernul Romaniei. La fiecare reuniune, ministrul a prezidat lucrarile, a fost o foarte buna cooperare…