Stiri pe aceeasi tema

- 'Pentru Romania, gazul natural este o sansa enorma nu numai azi, iar ceea ce se intampla in ultima vreme si ce se intampla in toata regiunea ne arata ca harta gazelor naturale se rearanjeaza. Discutam deja de noi resurse gasite in Marea Mediterana in apropierea Ciprului, Turciei, Iraelului, Egiptului,…

- Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a facut un anunt în cursul zilei de luni: Mircea Lucescu ar putea reveni în fotbalul românesc, la Rapid. Mutarea ar urma sa aiba loc cel mai devreme în 2020, daca giulestenii vor promova în Liga 1, informeaza Mediafax.Mircea…

- Vanzarile de cauciucuri și jante au crescut masiv in primele 10 zile de primavara comparativ cu ultimele 10 zile de iarna din acest an, in timp ce accesoriile pentru biciclete au consemnat, la randul lor, creșteri spectaculoase, potrivit datelor furnizate pentru Libertatea de eMag, cel mai mare retailer…

- În perioada 7-11 mai va avea loc în zona Marii Negre unul dintre cele mai mari exerciții multinaționale, Sea Shield 2019, care va fi coordonat anul acesta de catre România, a informat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în raportul sau anual. Scopul exercițiului…

- Fregata "Regele Ferdinand" a plecat joi, 28 martie, din portul militar Constanta, pentru a se integra in gruparea navala permanenta NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), din care mai fac parte nave militare ale Canadei, Olandei, Spaniei si Turciei. Gruparea navala NATO va desfasura, pana la data…

- Secretariatul Comunitatii Energetice a apreciat joi ca o sectiune a gazoductului TurkStream care ar urma sa transporte gaze naturale rusesti de-a lungul Serbiei spre Europa va afecta competitia in regiune, transmite Reuters. Autoritatea de reglementare in domeniul energiei din Serbia (AERS)…

- Autoritațile bulgare și sarbe, anunța S&P Global Platts . au redeschis calea pentru construcția rețelelor de gaze naturale aferente proiectului gazoductului TurkStream, prin care livrarile Gazprom vor ajunge din Turcia in Ungaria. TurkStream va face concurența proiectului paneuropean BRUA și, mai ales,…

- Producatorul rus de tevi pentru industria de petrol si gaze TMK a anuntat miercuri ca este interesat sa participe la licitatia pentru constructia unui gazoduct in Bulgaria, in conditiile in care autoritatile de la Sofia vor sa isi asigure o conexiune cu gazoductul TurkStream promovat de Rusia, informeaza…