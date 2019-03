Romania, locul 8 in topul tarilor atacate prin ransomware mobil

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii Kaspersky Lab au constatat ca numarul de atacuri care folosesc software periculos pentru dispozitive mobile aproape s-a dublat, in numai un an. In 2018 au existat 116,5 milioane de atacuri, comparativ cu 66,4 milioane, in 2017, cu o creștere semnificativa a numarului de utilizatori unici…

- Moldova si Romania au ocupat locul trei intr-un top al tarilor care merita vizitate in luna martie.Clasamentul a fost intocmit de o agentie de turism din Cehia. Expertii si-au explicat alegerea prin faptul ca in cele doua tari, primavara este intampinata cu martisoare.

- Școlile moderne fac educație cu ajutorul tehnologiei, in timp ce noi ne chinuim sa aducem copiii la școala. Avem zeci de mii de tineri cu o situație grea care ajung la 14-15 ani sa lucreze ca sa poata supraviețui. Renunța la școala și nu sunt conștienți ca acest gest echivaleaza cu o noua condamnare…

- PAID Romania, Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, a achitat, in 2018, un volum de daune de aproape 3,33 milioane de lei, in creștere fața de 2017, atunci cand a platit 2,89 milioane de lei, dupa cum arata datele companiei. Conform acelorași date, numarul polițelor de asigurare obligatorie…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) avea pe rol 56.350 de dosare la finalul anului 2018, cu 100 mai multe decat la finalul anului 2017. Dintre acestea, 15,1% sunt impotriva Romaniei, a afirmat presedintele Guido Raimondi, in conferinta de presa a Curtii de joi, 24 ianuarie.Presedintele…

- Transportul de marfuri pe calea ferata in Uniunea Europeana a crescut in 2017 cu 13 miliarde tona-kilometru (tkm), ajungand la 416 miliarde tkm, iar Polonia, Ungaria, Lituania si Romania au raportat cele mai mari cresteri, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Romania a ocupat in 2017 locul opt in randul tarilor mari producatoare de bere din spatiul UE, potrivit celui mai recent raport privind rezultatele sectorului european al berii, facut public de catre organizatia Berarii Europei, relateaza News.ro.Astfel, cu o productie de 16,05 milioane de…

- Turismul romanesc a cunoscut creșteri pe toate planurile grație masurilor luate de Executiv in ultimul an. Astfel, Institutul Național de Statistica a confirmat in mod oficial dezvoltarea turismului din perspectiva incasarilor și a numarului de turiști straini care au vizitat Romania. In primele…