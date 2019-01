Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May va gasi o metoda sa obtina aprobarea Parlamentului britanic in ceea ce priveste termenii Acordului pentru Brexit negociat cu Uniunea Europeana, a declarat miercuri Jeremy Hunt, ministrul britanic de Externe, citat de Reuters.

- Romania sustine acordul privind Brexitul incheiat intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, precum si declaratia politica privind viitorul cadru al relatiei lor post-Brexit, a declarat duminica la postul BBC ministrul roman de externe, Teodor Melescanu. ''Considerăm că este esenţial pentru…

- Intrebat daca e ingrijorat in privinta situatiei romanilor din Marea Britanie, in cazul unui "Brexit greu", Melescanu a declarat: "Daca va fi o iesire grea, va trebui sa discutam. Sunt peste 400.000 de romani care traiesc in Marea Britanie, nu sunt turisti, ei contribuie direct la bunastarea si dezvoltarea…

- Uniunea Europeana (UE) lucreaza la organizarea unei conferințe care ar putea contribui la rezolvarea crizei din Golf, a declarat, sambata, ministrul roman de Externe, Teodor-Viorel Meleșcanu, informeaza agenția de presa Reuters, potrivit Mediafax.Ministrul de Externe roman a facut declarațiile…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, sustine ca o suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis nu este o varianta luata in calcul de coalitia de guvernare PSD-ALDE, pentru ca ar arunca tara in haos intr-un moment extrem de important. „O suspendare a presedintelui, pentru ca eu cred ca asta forteaza…

- Uniunea Europeana nu poate interveni cu voturi si amenintari pentru a bloca alegeri ale unor parlamente si ale unor guverne, a declarat, marti, vicepresedintele Consiliului de Ministri si ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, intr-o conferinta de presa organizata la Bucuresti.Acesta…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a confundat pe Matteo Salvini, vicepresedintele Consiliului de Ministri si ministru de Interne al Italiei, cu Giuseppe Conte, premierul acestui stat. Matteo Salvini se afla, marti, intr-o vizita oficiala in Romania.