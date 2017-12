Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj (FRC), Elisabeta Lipa, a declarat pentru AGERPRES ca medaliile de aur cucerit de echipajele de 8+1 si dublu vasle categorie usoara la Campionatele Mondiale din Statele Unite ale Americii reprezinta "renasterea canotajului romanesc". "A fost un an…

- In opinia mea, aceasta va fi marea tema a jocurilor geopolitice din 2018. Tendinta a inceput anul acesta, iar acum lucrurile par sa iasa din zona confruntarii subterane in cea cea deschisa, aducand noi incertitudini si tensionand relatiile internationale.

- Evolutia sectorului transporturi in 2017 s-a incadrat in trendul anilor trecuti, cu foarte putini kilometri de autostrada inaugurati - 15,4 kilometri, cu schimbari de ministri la "carma" ministerului de resort, cu demiteri in mai multe sectoare si cu o legislatie care permite in continuare contestarea…

- Factiunile rebele si islamice au suferit un esec important in ultimul an in Siria, unde provincia nordica Idleb a devenit principalul lor fief, dupa pierderea Alepului, o lovitura dura pentru aceste grupari. Pana in decembrie 2016, Alep, cea mai importanta urbe din nordul Siriei, a fost…

- Partidul Miscarea Populara, ramas si in 2017 sub conducerea senatorului Traian Basescu, s-a manifestat ca partid de opozitie, pozitionandu-se nuantat alaturi de PNL si USR pe subiectele majore ale anului, precum legile bugetului sau legile justitiei. PMP a vizat, in plan parlamentar, si…

- Regulamentul de organizare și funcționare a parcarilor de reședința din Municipiul Arad și Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcarilor cu plata amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad au fost respinse, din nou, in Consiliul Local Municipal. Motivul?…

- Liderii rusi si-au pozitionat tara in „opozitie directa cu Occidentul“, provocand ingrijorari ca relatiile dintre cele doua parti sunt la cel mai ostil nivel de la sfarsitul Razboiului Rece, a declarat vineri la Moscova ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, transmite dpa.

- Parlamentarii au primit colindatorii in plen, in ultima zi de munca din acest an. Este vorba despre Clubul de Folclor din Cluj Napoca, care cuprinde copii de toate varstele. Aceștia i-au incantat pe aleși cu cantece tradiționale, și i-au invitat sa li se alature, in timpul melodiei ”O, ce veste minunata”.…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de social-democratul Florin Iordache, a reluat, incepand cu ora 14:30, dezbaterile pe modificarile propuse de PSD, ALDE, UDMR și PNL in vederea transpunerii directivei europene pentru intarirea prezumției de nevinovație și dreptul de a fi prezent la…

- Marina militara americana, ca de altfel intreaga armata americana, se afla intr-o stare de negare totala: in urmatorul conflict cu o mare putere sau chiar cu o putere medie precum Iranul, cel putin unul dintre portavioanele americane va fi scufundat, dovada ca timpul acestei arme a trecut, scrie Harry…

- Modificarile aduse legislatiei penale, in contextul transpunerii Directivei UE privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie, nu sunt propuse doar de parlamentarii de la putere, ci si de cei din opozitie, a afirmat, luni, procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu."Nu sunt propuse…

- Anul 2017 a adus pentru Ministerul Mediului doi ministri, disparitia Timbrului de mediu pentru autovehicule, amanarea taxarii deseului depozitat la groapa de gunoi, dar si continuarea succesului programului guvernamental "Rabla". Pe de alta parte, la nivelul ministerului de resort s-a format un grup…

- Reforma constitutionala din Turcia, aprobata in aprilie prin intermediul unui referendum, a marcat nu doar anul 2017, ci probabil urmatorul deceniu in aceasta tara, care a cedat practic intreaga putere presedintelui sau, islamistul Recep Tayyip Erdogan. Modificarea constitutionala a fost impulsionata…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Scandalurile dintre Putere si Opozitie, dar si anifestatiile de strada par a fi fara sfarsit. Acum vine si un avertisment dur pentru PSD, dar si pentru Liviu Dragnea. "2017 este un an de maxima importanta pentru noi, pentru ca ne-a aratat perspectiva unui cutremur,…

- Mama celor cinci fetite are nevoie lunar de transfuzii de sange si de trombocite din cauza starii deosebite in care se afla. Femeia face apel catre oamenii care pot dona sange si-i indeamna sa o ajute.

- Alba Iulia va gazdui anul viitor, in 25 martie 2018, una dintre cele mai importante competitii de mars din tara noastra, Campionatul National de Iarna la mars, organizarea acestui concurs de anvergura dorind a celebra prin sport Centenarul Marii Uniri. Asadar, pe langa Openul International al Romaniei…

- Bugetele institutiilor din justitie si ordine publica au trecut de comisiile speciale din Parlament. In Sedinta comuna a Comisiei pentru transporturi ale celor doua Camere, in care se dezbate proiectul de buget al Ministerului Transporturilor pentru anul 2018, s-a iscat un scandal intre membrii PSD…

- Nicolas Maduro a facut anuntul dupa incheierea alegerilor pentru primariile din 300 de orase ale tarii. Alegerile locale din Venezuela au fost boicotate de trei partide de opozitie, care au declarat ca scrutinul este "un exercitiu de dictatura".Maduro a afirmand ca partidele de opozitie…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' cu cei din coalitia PSD - ALDE. In direct la Romania TV, actualul senator a criticat la scena deschisa legile justitiei promovate si votate de catre cei de la Putere. Basescu i-a facut praf pur si simplu atat pe cei de la Putere, cat si pe cei de…

- Premierul libanez Saad Hariri a revenit la 5 decembrie asupra demisiei sale, anunțate la 4 noiembrie din Arabia Saudita, și a dat asigurari ca va ramane la conducerea guvernului, dupa ce a ajuns la un acord cu partenerii sai din executiv, punand astfel capat crizei politice. Anunțul lui Hariri a…

- Protestul este programat joi, 7 decembrie, la ora 19, in Piața Libertații din Timișoara. „Marți, 12 decembrie, vor continua sa voteze legile Justiției! Pana atunci noi trebuie sa trezim intreaga Romanie și sa o scoatem in strada! Pentru ca dorim ca Justiția sa fie independenta,…

- Scandal cu injuraturi, strigate și proteste in plenul Camerei Deputaților, acolo unde a ajuns la vot primul proiect din pachetul legilor justiției, care vizeaza statutul magistraților. Au fost schimburi dure de replici, pe alocuri greu de reprodus, intre Opoziție și Putere.

- Dupa eliberarea sa cu forta de sub custodia SBU, politicianul de origine georgiana Mihail Saakașvili a declarat la un miting al sustinatorilor sai de la Kiev ca președintele Ucrainei Petro Poroșenko este un „tradator”. El a cerut poporului ucrainean sa iasa in strada pentru a protesta fața de Rada Suprema…

- Directorul ”Institutului I.C Bratianu” al Academiei Romane, profesorul Dan Dungaciu, a vorbit la ”Interviurile Libertatea” despre semnificația Zilei Marii Uniri de 1 Decembrie și despre lecțiile fundamentale pe care inaintași noștri le dau contemporanilor. Ideile de forța ale generației 1918, – statul…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri, cu 173 de voturi „pentru”, 24 „impotriva” si doua abtineri, proiectul de buget al acestei institutii pe anul 2018, care prevede o majorare de peste 35% fața de anul curent, pentru plata indemnizațiilor marite prin legea salarizarii unice. Proiectul a fost…

- Dispariția dictatorilor sangeroși ai sfarșitului Razboiului Rece, celebrele dictaturi de dezvoltare – sau de subdezvoltare, ar spune unii carcotași, cu referire la Africa neagra – s-a produs in istorie prin violența, prin utilizarea forței, prin uciderea sau executarea dictatorilor, de puține ori prin…

- Discutia despre cererea de plecare din functie a lui Dumitru Dumbrava a fost anuntata de catre presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda. ”Vom avea sedinta de comisie la ora 11.00 (...) O sa discutam si o sa analizam aspectele spuse de domnul Dumbrava in cadrul comisiei si lucrurile…

- Un nou scandal in plenul Camerei Deputatilor a izbucnit luni, 27 noiembrie, intr-un moment in care ar fi fost greu de anticipat schimburile dure de replici intre putere si opozitie.La dezbaterile pe Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 30 mai - ziua limbii si teatrului idis a participat…

- Motiunea de cenzura „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, initiata de Opozitie, a fost respinsa joi, inregistrandu-se doar 159 de voturi „pentru“, mult sub minimul de 234 de voturi favorabile necesare adoptarii. In plen, deputatul PNL Florin Roman a venit cu o plasa de cumparaturi, pentru…

- Dacia Logan va avea un nou rival: Volkswagen Virtus. Pentru inceput, VW Virtus va fi comercializat in America de Sud, urmand, foarte probabil, sa ajunga in India, iar apoi poate chiar si pe piata europeana. Modelul concernului de la Wolfsburg e construit pe platforma MQB, pe care…

- Dupa ce s-a zbatut aproape un an de zile și a recurs chiar și la greva pentru ca legea Monumentului Marii Uniri de la Alba Iulia sa fie adoptata, marți, deputatul PNL de Alba Florin Roman și-a vazut visul implinit. Camera Deputaților a dat unda verde pentru construirea acestuia și a alocat de la bugetul…

- Liderii grupurilor parlamentare ale PNL, Raluca Turcan și Iulian Dumitrescu, depun vineri moțiunea de cenzura intitulata „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”. Documentul – care poate duce la caderea Guvernului daca e adoptat – are nevoie de 116 semnaturi ...

- „S-a votat in aceasta dupa-masa, la ora 18, sa-i propunem presedintelui Romaniei ridicarea decoratiei domnului Kelemen Hunor. Am fost 6 persoane din 7, cate are Consiliul. N-a putut fi prezent domnul academician Ionel Haiduc de la Cluj, din motive medicale. Din cei sase membri, 5 au votat „pentru”…

- „Partidele de opoziție, din pacate, iși fac un titlu de glorie in a respinge in bloc orice propunere a coaliției de guvernare, iar reprezentanți ai unor instituții ale statului ajung in punctul in care incita la proteste de strada, inclusiv la nivelul președintelui Romaniei. Este un climat de talibanism,…

- Ultimul studiu sociologic realizat de Baltic Surway/Gallup Organisation (lucrul pe teren fiind efectuat de Magenta Consulting), la comanda Institutului Republican Internațional a provocat in mod previzibil reacții foarte suparate, de neincredere din partea majoritații partidelor din

- In PNL se pregatesc noi masuri extreme la adresa celor care fie colaboreaza cu actula Putere, fie fac non-combat. Dupa eliminarea de pe lista de comunicatori a liberalilor prea prietenoși cu PSD, acum se trece la debarcarea din funcții a liderilor de filiale, vinovați de același pacat. Totul…

- Guvernul a adoptat azi asa-zisa revolutie fiscala, in ciuda tuturor criticilor venite de la sindicate, patronate, specilisti in economie, Opozitie si presedintele Klaus Iohannis. La inceputul sedintei Executivului, premierul Mihai Tudose a spus ca a constatat "o inflamare excesiva" a opiniei…

- Dupa ce in lunile septembrie si octombrie nu au reusit sa-l valideze pe consilierul judetean nr. 18 al coalitiei majoritare PSD-UDMR-ALDE, conducerea Consiliului Judetean supune din nou votului validarea lui Adrian Szatmari, de la Salonta. De asta data in sedinta ordinara convocata pentru…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca Romania se va incadra in ținta de deficit, la fel cum va atinge și creșterea economica prognozata de Guvern, dar care a fost pusa la indoiala de multe organisme financiare, dar și de cei din Opoziție.

- In emisiunea Jocuri de Putere, de la Realitatea TV, Rares Bogdan, dupa ce a auzit afirmatiile lui Serban Nicolae, a avut o reactie extrem de ferma. "N-am auzit o voce sa spuna: Serban Nicolae, domnule senator, nu puteti jigni istoria acestei tari. Domnul Serban Nicolae i-a jignit incredibil…

- Opozitia, care acuza ca aplicarea split TVA va afecta negativ mediul de afaceri si va dezavantaja firmele romanesti in raport cu cele straine, l-a invitat luni la o dezbatere in Parlament pe ministrul de finante, Ionut Misa.

- Autoritatea Electorala Permanenta invita societatea civila sa se implice in realizarea unei monografii a alegerilor din anul 1919 pentru primul Parlament al Romaniei Mari, AEP propunandu-și sa marcheze Centenarul Marii Uniri printr-un demers colectiv de reconstituire a unui moment de referința pentru…

- In pofida suspiciunilor de fraudare a fondurilor europene, miliardarul Andrej Babis se indreapta spre o victorie in alegerile legislative din Cehia, programate sa aiba loc vineri și sambata, cu un discurs anticorupție și antieuro, comenteaza joi France Presse. Calificat drept 'versiunea…

- Televiziunile B1TV si Realitatea TV au fost amendate de CNA pentru pentru mai multe incalcari ale legislatiei audiovizualului, in editii ale emisiunii „X-Press“, realizate de Sabin Orcan, respectiv emisiunea „Jocuri de putere“, moderata de Rares Bogdan.

- Daca va cadea Guvernul Mihai Tudose prin demisia prim-ministrului, președintele Klaus Iohannis l-ar putea numi premier tot pe Mihai Tudose. Pentru a evita o noua instabilitate politica și, implicit, economica, in contextul actual, PSD și ALDE se vor afla in situația de a susține Guvernul Tudose II. …

- Ieri in cadrul emisiunii Replica, Presedintele Parlamentului, Andrian Candu a specificat faptul ca atunci cand este vorba despre drumul spre Uniunea Europeana, nu trebuie sa fie confruntare intre putere și opoziție, pentru ca este vorba despre viitor acestei țarii.

- PNL pregatește o moțiune de cenzura impotriva Guvernului, dar o va depune cand are șanse sa treaca. Anunțul a fost facut de liderul PNL Ludovic Orban, dupa ședința conducerii PNL, de la Poiana Brașov. Șeful liberalilor spune ca o susținere a moțiunii de catre UDMR depinde de continuarea protocolului…

- In cadrul Programului național Centenarul Marii Uniri, Iașiul va gazdui importante evenimente și manifestari reunite sub titlul "Centenarul Marii Uniri și al Primului Razboi Mondial. Iași, capitala Regatului Romaniei 1916-1918 și Moldova – leagan al Marii Uniri", cu sprijin din partea Guvernului Romaniei,…

- Directorul Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, a declarat, joi, ca SRI este, astazi, in afara oricarui joc de putere, adaugand ca se așteapta, in egala masura, ca exercitarea controlului civil asupra serviciului sa nu se transforme intr-un instrument cu miza politica sau mediatica. „SRI…