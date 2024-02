Stiri pe aceeasi tema

- Smirna este cunoscuta pentru parfumul sau bogat, afumat și dulce, iar cercetarile științifice moderne incep sa gaseasca dovezi care sugereaza ca smirna poate oferi unele beneficii pentru sanatate. Cu toate acestea, este important de reținut ca multe dintre aceste afirmații necesita studii suplimentare.…

- Crin Antonescu a reaparut in spațiul public dand sfaturi și emițand pareri despre PNL, Nicolae Ciuca, Eduard Hellvig și alegeri. Crin Antonescu, fostul lider al Partidului Național Liberal (PNL), a abordat intr-un interviu acordat in direct la Digi24 tema evoluției și perspectivei partidului in politica…

- Gheorghe Flutur lanseaza o provocare de proporții pentru liderul AUR, George Simion: sa candideze la șefia Consiliului Județean Suceava și, in caz de infrangere, sa se retraga definitiv din politica. Acest anunț vine in contextul unui schimb de replici aprins intre cei doi, in urma mitingului organizat…

- "L-ati vazut pe dl flutur? Nu vine la munca, nu? Dl Flutur ignora ca nu sunt locuri de munc in judet. Duminica ii astept pe toti sucevenii sa participe la un protest fata de felul in care conduce Flutur acest judet. E timpul sa mearga acasa, sa se retraga", a declarat Simion, intr-un video postat pe…

- Clotilde Armand continua lupta politica inclusiv de Revelion: 'Anul 2024 sa fie unul fara PSD-PNL la putere in Sectorul 1 și in București!'Anul 2024 sa fie unul fara PSD-PNL la putere in Sectorul 1 și in București – asta este principala dorința avuta de Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, la cumpana…

- Un avion al companiei de zboruri charter Legend Airlines care transporta 303 pasageri indieni din Emiratele Arabe Unite spre Nicaragua a fost retinut la sol in Franta, din cauza unei suspiciuni de ”trafic de persoane”. Autoritațile franceze si Parchetul din Paris au anunțat ca acest avion a fost reținut…

- Nu stiu ce joc face USL, cert este ca a acoperit toata scena politica atat de la putere, cat si de la opozitie. Atat se ataca intre ei uselistii, ca nu mai are nevoie nimeni de opozitie. Orice atac dinspre PDL, PP-DD sau alte partide la adresa guvern...