- Asocierea TELOXIM CON – COMSA – ALDESA CONSTRUCCIONES – ARCADIS EUROMETUDES, care a construit lotul 3 al autostrazii Lugoj – Deva, a transmis, astazi, un comunicat de presa, in care ataca autoritațile romane, dupa decizia ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, de a rezilia contractul, deși se vorbea…

- Peste 300 de persoane angajate la departamentele comercial, achizitii si economic din cadrul Tarom vor fi restructurate in perioada urmatoare, a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa. "La Tarom, Consiliul de Administraţie a aprobat restructurarea şi…

- Razvan Cuc, ministrul Transporturilor a declarat ca 300 de posturi aferente directiilor de achizitii, economica si comerciala de la TAROM vor fi restructurate de catre consiliul de administratie. Acesta anunta ca va mai restructura si posturile de conducere din CNAIR. "Din cei aproximativ 470 de angajati…

- Lucrarile de realizare a podului peste Dunare, între judetele Braila si Tulcea, sunt în grafic, au sustinut marti, în timpul unei vizite pe santierul de pe malul tulcean al fluviului, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc si ministrul

- Ziarul Unirea Autostrada Lugoj-Deva: Constructorul lotului 3 sustine ca CNAIR le datoreaza 100 de milioane de lei. Compania Comsa se va adresa Comisiei Europene Autostrada Lugoj-Deva: Constructorul lotului 3 sustine ca CNAIR le ne datoreaza 100 de milioane de lei. Compania Comsa se va adresa Comisiei…

- Noua organigrama a societatii TAROM a fost discutata in Consiliul de Administratie si urmeaza restructurari la majoritatea companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.

- Razvan Cuc, Ministrul Transporturilor, a declarat, astazi, ca nu mai vrea sa vada zeci de directori in companii, ci vrea sa se orienteze catre personalul executiv, „catre oamenii care muncesc”. Cuc i-a indemnat pe directori „sa se intoarca la munca si sa faca ce faceau inainte”.

- Presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, a participat la discutii cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Dumitru Costin a afirmat ca problemele semnalate de sindicat sunt “modul in care este organizata munca in interior, modul in care este structurat personalul, diferentele uriase…