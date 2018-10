Republica Moldova, alegeri. Mesaj din partea Rusiei

'Pozitia oficiala a Moscovei este ca soarta acestor alegeri sa fie decisa de cetatenii Republicii Moldova in cadrul unui scrutin liber si corect. Noi nu vom sustine pe nimeni. Vreau sa mentionez ca noi avem asteptari in sensul ca in urma acestor alegeri relatiile bilaterale (moldo-ruse) sa se aprofundeze', a spus Maria Zaharova in cadrul unei videoconferinte Chisinau-Tbilisi-Tallin-Moscova, organizata de catre agentia de presa Sputnik, informeaza portalul Deschide.md.



Intrebata de pozitia Moscovei fata de intentia autoritatilor din Republica Moldova de a introduce sintagma 'integrare…