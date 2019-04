Norica Nicolai a subliniat ca Tudorel Toader a obținut victorii clare impotriva statului paralel.

''Avand in vedere ca in ințelegerea noastra de coaliție, postul aparține PSD-ului, fara indoiala, este decizia partidului daca susține sau nu un ministru. Eu, personal, regret pentru ca il consider pe Tudorel Toader un ministru foarte bun. A fost singurul ministru care a reușit sa obțina victorii clare impotriva statului paralel și, daca va fi schimbat, este opțiunea dansului daca iși va da demisia sau va fi schimbat in urma remanierii. Sper ca cel care va veni, daca va fi schimbat Tudorel…