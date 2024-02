Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt trei proiecte și sunt prioritate maxima, cel puțin pentru mine. Toate partidele au votat in Senat Legea 2 Mai și legea privitoare la registrul traficanților de droguri. Aceste legi ar oferi statului roman parghii reale de a se bate cu acest flagel al drogurilor. Trecand de nevoia omului politic…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta ca sustine un proiect care prevede infiintarea a opt centre in care sa fie tratate persoanele dependente de droguri, aratand ca, in contextul in care drogurile sunt accesibile, tratamentul pentru dependenta este si scump, si greu de accesat, transmite News.ro.…

- „Sunt trei proiecte și sunt prioritate maxima, cel puțin pentru mine. Toate partidele au votat in Senat Legea 2 Mai și legea privitoare la registrul traficanților de droguri. Aceste legi ar oferi statului roman parghii reale de a se bate cu acest flagel al drogurilor. Trecand de nevoia omului politic…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat luni, 12 februarie, la Digi24, ca in cazul minorilor problema cea mai mare este cea a consumului de droguri și ca Romania nu are infrastructura pentru a avea grija de ei.„Minorii traficanți sunt și ei ca orice persoana anchetata, depinde de tipul de droguri…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat luni, la Jurnalul de Seara de la Digi24, referitor la traficul de droguri, ca Legea 2 mai și cea referitoare la registrul traficanților ar oferi statului roman parghii reale de a se bate cu acest flagel al drogurilor. De asemenea, in ceea ce ii privește…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat, sambata, ca, dupa adoptarea legii care prevede extinderea ordinului de protectie, toate victimele se vor simti protejate de statul roman. Ea a anuntat ca peste 13.000 de ordine de protectie provizorii au fost emise in 2023.”Toate victimele din Romania,…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege al PNL privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni din sfera traficului de droguri, precum si pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare.…

- „Un pas important in combaterea traficului de droguri!Proiectul pe care l-am inițiat impreuna cu colegi din PNL pentru inființarea unui Registru al Traficanților de Droguri a trecut de Senat, cu 94 de voturi.Societatea noastra are nevoie de acest instrument! Cei inscriși in Registru vor fi monitorizați.…