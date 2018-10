Referendum-Baia Mare: Cetatenii cu buletinele expirate le pot reinnoi sambata sau duminica

Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul privind redefinirea familiei va avea loc pe 6 si 7 octombrie, intre orele 7,00 si 21,00. Intrebarea care le va fi adresata cetatenilor si la care acestia trebuie sa raspunda cu ‘da’ sau ‘nu’ va fi: “Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”.…

- 435 de sectii de votare vor fi in Maramures pentru desfasurarea Referendumului pentru familie. Dintre acestea 85 sunt in Baia Mare. Astfel, sectiile de votare se vor deschide la ora 07.00 dimineata atat sambata, 6 octombrie 2018, cat si duminica, 7 octombrie 2018, si se vor inchide la ora 21.00. Comisiile…

- Adunarea Nationala Bisericeasca, formata din toti ierarhii Sfantului Sinod intrunita sambata in sedinta, ii indeamna pe toti cetatenii ortodocsi romani sa participe la referendumul privind definirea casatoriei. In acelasi timp, Asociatia MozaiQ acuza Primaria Capitalei ca blocheaza amplasarea unui cort…

- Cetatenii cu acte de identitate expirate, pierdute, furate sau deteriorate sunt invitati pentru a intra in legalitate pe linie de evidenta a persoanei, anunta Primaria Baia Mare pe site-ul oficial. In acest sens, in intervalul 1 – 7 octombrie 2018, Biroul Evidenta Informatizata a Persoanei situat pe…

- Ca urmare a solicitarii Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea de Date Bucuresti si din dorinta asigurarii cadrului necesar desfasurarii in conditii optime a procesului electoral in cadrul Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018, Directia ...

- Avand in vedere Referendumul pentru modificarea Constitutiei din perioada 6 – 7 octombrie 2018, Direcția Locala de Evidența a Persoanelor (DLEP) din subordinea Primariei Municipiului Iași atentioneaza cetațenii ca exercitarea dreptului de vot se poate face doar in baza unui act de identitate aflat in…

- Mai multi alesi au depus in Parlament un proiect de lege prin care valabilitatea cartilor de identitate provizorii se va extinde de la unul la doi ani, iar actele de identitate a persoanelor fara adapost se vor putea elibera si la cererea serviciilor publice de asistenta sociala. Initiativa…