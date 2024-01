Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a anuntat marti ca a deschis un dosar penal in legatura cu atacul cibernetic de la Camera Deputatilor, in care sunt efectuate cercetari in rem pentru savarsirea infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic,…

- La data de 30.01.2023 reprezentanti ai Camerei Deputatilor au sesizat Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism cu privire la faptul ca sistemul informatic al institutiei a fost supus unui atac informatic.Potrivit DIICOT, in cauza constituita sunt efectuate cercetari,…

- DIICOT anunța ca a deschis un dosar penal ca urmarii unei plangeri depuse de reprezentanții Camerei Deputaților. Instituția s-a confruntat cu un atac cibernetic. Deocamdata nu exista suspecți.„La data de 30.01.2023 reprezentanți ai Camerei Deputaților au sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan, a declarat ca este in desfasurare o ancheta tehnica privind bresa de securitate la site-ul Camerei Deputatilor. DIICOT a anunțat deschiderea unuio dosar penal in rem.

- La data de 30 ianuarie reprezentanți ai Camerei Deputaților au sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism cu privire la faptul ca sistemul informatic al instituției a fost supus unui atac informatic.In cauza constituita sunt efectuate cercetari, in rem,…

- La data de 23.11.2023, procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane Directia de Investigatii Criminale, cu sprijinul Directiei Generale de…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat ca „patru dintre serviciile de stare civila vor fi la un click distanta - nastere, casatorie, divort si deces”, datorita proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila - SIIEASC”, un proiect de anvergura…