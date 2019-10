Protestatarii au blocat intrarea in catedrala Sagrada Familia din Barcelona Demonstranti care protesteaza fata de condamnarile la inchisoare primite de liderii separatisti catalani au blocat vineri intrarea in catedrala Sagrada Familia din centrul Barcelonei.



Multimea care scanda apeluri la secesiunea Cataloniei de Spania s-a adunat in cursul diminetii in fata celebrei catedrale construite dupa un proiect al arhitectului Antonio Gaudi.



Pe contul de Twitter al catedralei au fost postate informatii potrivit carora turistii nu au reusit sa intre in biserica, dar si-au putut anula biletele online. Sagrada Familia este printre cele mai populare atractii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

