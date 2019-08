Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul de an școlar este pentru mulți copii un prilej de a-și achiziționa haine noi și rechizite școlare. Un stilou nou, caiete, culori sau materiale ajutatoare, toate sunt importante pentru a intra in noul an cu motivație.

- Potrivit proiectului de act normativ, cheltuielile privind gestionarea registrului agricol in format electronic vor fi suportate din bugetul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum și din bugetele locale ale comunelor, orașelor, și municipiilor. In termen de 60 de…

- Tradițional… Platforma online care gestioneaza… celebrele carduri naționale de sanatate este total blocata. (Și, din pacate, abia se vorbește de acest aspect care, practic, ține in șah atat consultațiile cat și internarile sau… activitatea farmaciilor!) Read More...

- Qatarul, tara care va gazdui Campionatul Mondial de fotbal din 2022, a redus pretul la alcool, dupa ce, la inceputul anului, a introdus o "taxa pe pacat" care initial a dublat pretul unui bax de bere, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Singurul magazin de bauturi alcoolice din Qatar ofera in prezent…

- O saptamana cu steag roșu pe plajele din sudul litoralului, de la Eforie pana in Vama. Deși inotul e interzis, turiștii, printre care și mulți copii, se aventureaza in apa. Misiunea salvamarilor e dificila, pentru ca oamenii nu țin cont de avertismentele lor.

- Inceputul de an nu a fost foarte bun cu Andreea Balan! Nu din punct de vedere profesional, evident. Din punct de vedere personal, mai precis al starii de sanatate. Insa Andreea se poate mandri cu faptul ca a reusit sa treaca de momentele complicate, prin care nu credea ca va trece vreodata.

- Inceputul unei megaconspiratii Conspiratia ar fi inceput in 1924, intr-o camera de hotel din Geneva, unde sefii marilor companii producatoare de becuri de iluminat s-ar fi adunat pentru a crea un cartel ilegal. La acea vreme, termenul de functionare al unui bec era de 2500 de ore de operare. Sefii marilor…

- Candidatul Partidului Popular European (PPE) la postul de presedinte al Comisiei Europene, germanul Manfred Weber, a facut apel duminica seara la formarea unei coalitii eurofile cu socialistii, centristii si chiar si ecologistii, relateaza Reuters.