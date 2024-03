Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a estimat vineri ca va fi dificil sa se obtina o incetare a focului intre Israel si Hamas in Fasia Gaza inaintea Ramadanului, la inceputul saptamanii viitoare, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Intr-o nota trimisa miercuri prefectilor, ministrul cere 'o prezenta intarita a fortelor de securitate la orele de sosire si de plecare a credinciosilor cu ocazia adunarilor si slujbelor', cu accent pe 'locurile si edificiile cele mai sensibile si emblematice'.El a mai cerut sa se acorde o atentie speciala…

- Aproape 30.000 de palestinieni au fost ucisi de la inceputul razboiului, in urma cu aproximativ cinci luni, intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, bombardata in mod constant de armata israeliana si amenintata de foamete, a declarat miercuri miscarea islamista, scrie AFP, citat de news.ro. Principalii…

- Hamas analizeaza proiectul de armistițiu in Fașia Gaza discutat la Paris, care prevede o pauza de 40 de zile in toate operațiunile militare și schimbul de prizonieri palestinieni cu ostatici israelieni intr-un raport de 10 la 1, a declarat marți pentru Reuters o sursa de rang inalt apropiata discuțiilor.Noul…

- Forțele israeliene vor extinde operațiunile militare terestre in orașul Rafah, de la frontiera cu Egiptul, daca ostaticii deținuți de Hamas nu vor fi eliberați pana la Ramadan, luna sfanta pentru musulmani care incepe la data de 10 martie, a declarat duminica Benny Gantz mambru al cabinetului de razboi,…

- Ministerul Sanatatii al Hamas a anuntat sambata un bilant de 28.064 de persoane ucise, majoritatea femei, copii si adolescenti, in Fasia Gaza de la inceputul razboiului dintre Israel si miscarea islamista palestiniana, informeaza agentia France Presse, preluat de agerpres.ro. Ministerul a raportat de…

- Biroul de presa al guvernului Hamas din Fasia Gaza a comunicat ca peste 20.000 de palestinieni au fost ucisi pana acum in acest teritoriu, in contextul in care Israelul isi continua ofensiva, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Orasul Rafah - din sudul Fasiei Gaza - catalogat de armata israeliana…

- De la inceputul operatiunii terestre din Fasia Gaza, 13 soldati israelieni au fost ucisi de propriii camarazi in incidente provocate de confuzie, a relatat marti cotidianul israelian Haaretz, care citeaza ca sursa armata israeliana, noteaza news.ro.Acesti treisprezece soldati "au fost confundati…