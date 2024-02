Vizită iminentă. Putin, în prima ţară NATO după începutul războiului din Ucraina Ministrul turc de externe Hakan Fidan a confirmat duminica seara o vizita iminenta a presedintelui rus Vladimir Putin, fara a preciza data, relateaza AFP. „Vizita dlui Putin era prevazuta. Ea ar fi trebuit sa se produca mai devreme. Aceasta vizita va da ocazia de a aborda numeroase chestiuni”, a declarat ministrul pentru postul public TRT Haber. Media au evocat data de 12 februarie, dar presedintia turca, contactata in mai multe randuri de AFP, a refuzat sa confirme aceasta data sau sa precizeze alta la care Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa-l primeasca pe omologul sau rus. Turcia, care va fi prima… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

