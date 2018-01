Stiri pe aceeasi tema

- "Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 500…

- Si nu putem vorbi de o decadere de gusturi, ba din contra! Visul american poate fi diferit, dar de cele mai multe ori si americanii ,,trag“ spre Europa noastra. Andreea are, cu siguranta, o viata intr-adevar reusita! E frumoasa, impli-nita si nu uita sa cunoasca toate locurile frumoase ale planetei,…

- Iata care sunt profețiile lui Nostradamus pentru anul 2018: - Liderul Bisericii Catolice va fi ucis. Terorismul va fi principala amenințare a anului. - Incalzirea globala va starni multe conflicte armate. China va face o mutare strategica prin care va deveni lider mondial. -…

- Iata care sunt profețiile lui Nostradamus pentru anul 2018, potrivit antena3.ro. Liderul Bisericii Catolice va fi ucis. Terorismul va fi principala amenințare a anului. Citeste si Pustnicul Zosima din muntii Rarau, PROFETII CUTREMURATOARE. "O sa fie mare macel in orase. Greu…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- Mercedes a vandut pe plan global 2,09 milioane de vehicule in perioada ianuarie-noiembrie 2017, un nivel record, datorita unui avans de 27,3% in China si de 7,3% in Europa, in timp ce in SUA livrarile au scazut cu 2%. "Mercedes a depasit pentru prima data pragul de doua milioane de vehicule…

- Potrivit ultimului studiu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 Women’s Report, la nivel mondial activitatea antreprenoriala a femeilor este in creștere cu 10%, comparativ cu 2014. In Romania aceasta creștere depașește media globala de aproape 14%, in schimb dorința femeilor de a inființa o…

- „Vorbim despre al doilea an consecutiv in care, pe fondul unui blocaj legislativ, lipsa resursei lemnoase genereaza o crestere a pretului pentru lemnul de foc necesar populatiei in sezonul rece, iar industria mobilei a intrat intr-un declin accentuat, fiind practic pusa pe jar. Sectorul forestier…

- La fel ca si Statele Unite ale Americii, Europa se afla de acum in raza de actiune a tirurilor cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord, a avertizat joi ministrul apararii din Franta, Florence Parly,...

- Cele doua BMW-uri, model 420D și X6, au fost descoperite de polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Bors – I.T.P.F. Oradea la sfarșitul saptamanii trecute. Doi cetațeni romani s-au prezentat la Vama Borș pentru a intra in țara cu cele doua autovehicule. La sfarsitul saptamanii…

- Institutul Oncologic ”Ion Chiricuța" din Cluj-Napoca a primit denumirea de ”Clinical Cancer Center” din partea instituției de profil europene, Organisation of European Cancer Istitutes (OECI). Evenimentul reprezinta o premiera pentru România…

- ”Denuntarea de catre Franta este fara apel” si este necesar sa ”putem merge mult mai departe pentru a destructura retelele” de traficanti, a declarat presedintele dupa o intalnire la Palatul Elysee cu presedintele Guineei Alpha Conde.”Ceea ce s-a intamplat (in Libia) este scandalos (...),…

- Criza de rezultate pe care o traverseaza Real Madrid in campionatul Spaniei, unde ocupa locul 3 dupa 12 etape, avand 10 puncte mai puțin decat liderul și marele rival Barcelona, se explica și prin forma precara a celor doi atacanți: portughezul Cristiano Ronaldo (32 de ani) și francezul Karim Benzema…

- Ajutorarea celor saraci este ''pașaportul catre paradis'' al creștinilor, a spus papa Francisc duminica, in timpul unei slujbe speciale dedicate miilor de oameni saraci veniți din toata Europa, ținuta in bazilica Sfantul Petru, informeaza DPA. Suveranul pontif marcheaza astfel Ziua mondiala…

- Peste 31.100 de incendii s-au produs in locuinte in ultimii cinci ani, aproximativ 35 la suta dintre ele avand drept cauza cosurile de fum defecte sau necuratate si in jur de 23 la suta din cauza instalatiile electrice defecte sau improvizate, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) a urcat in octombrie cu 5,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, si vine dupa un usor declin in septembrie, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA. Luna trecuta, au fost livrate…

- Unul dintre cei mai apreciați clarvazatori britanici, cel care a vazut primul victoria lui Donald Trump in alegeri, surprinde cu o serie de previziuni pentru anul 2018 legate de viața politica, de evoluția economica și de capriciile vremii. Craig Hamilton Parker este ingrijorat pentru anul care vine…

- Țara care va organiza Cupa Mondiala de rugby din 2023 va fi cunoscuta miercuri dupa-amiaza, in urma votului in doua tururi pe care il va da, la Londra, Consiliul World Rugby, Federația internaționala. Africa de Sud, Franța și Irlanda, cele trei țari candidate, nu vor avea…

- Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externa, Federica Mogherini, se afla sub tirul criticilor înainte de Consiliul General de luni, în care va fi discutata problema dezinformarii rusești. Mai mulți experți și politicieni o critica pe șefa diplomației…

- PSD insista ca masurile fiscale adoptate recent sunt bune, desi mediul de afaceri, numeroase sindicate si inclusiv primari social-democrati au contestat Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codul Fiscal. In fata acestor critici, insa, liderii PSD raspund acuzand bancile si multinationalele…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat vineri, la Oradea, ca Romania este „victima unui jaf al gulerelor albe”, „care nu ține de legislația romaneasca sau de acțiunea guvernamentala”. „Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza pentru faptul ca bancile din Romania, companii multinaționale, raporteaza…

- Oricine isi poate face singur aceasta analiza, fara sa mai fie nevoie sa mearga intr-o clinica specializata. Autotestul HIV se gasește de miercuri in farmaciile din Romania și costa in jur de 120 de lei. Cu o singura picatura de sange se poate verifica existența anticorpilor formați…

- Jurnalista Olga Romanova, directoarea principalului ONG pentru apararea drepturilor detinutilor, a anuntat miercuri ca s-a refugiat in Germania dupa perchezitiile efectuate in iunie la sediul organizatiei sale acuzate de deturnare de fonduri, relateaza AFP. 'Am petrecut toata vara la prietenii…

- Ministrul Apararii Mihai Fifor s-a intalnit cu seful Pentagonului la cartierul general NATO de la Bruxelles, locul unde se desfașoara intalnirea miniștrilor din Alianta Nord-Atlantica. James Mattis si Mihai Fifor au discutat despre securitatea la Marea Negra si despre razboiul din Afganistan. Ministrul…

- Dispozititvul de autotestare HIV/SIDA a ajuns, pentru prima data, pe piața din Romania, țara noastra fiind a patra din Europa care poate oferi pacientilor posibilitate de a afla singuri daca sunt sau nu purtatorii acestui virus. In prezent, in Romania, exista peste 14.000 de persoane infectate. “Suntem…

- "Suntem a patra tara, din Europa, care lanseaza aceste test, dupa Franta, Italia si Spania. Acest test este un test autoadministrabil, pe baza de picatura de sange, asemanator cu testul de glicemie. Se poate face in intimitate de acasa, poate fi administrat de orice persoana, nu iti trebuie educatie…

- Aproape toate catrenele lui Nostradamus vorbesc despre dezastre, razboaie, cutremure si crime politice care schimba omenirea. De-a lungul timpului, profetiile facute de astrologul si fizicianul francez Michel de Nostredame s-au indeplinit in proportie de 70% . Insa, cele mai multe din avertismente,…

- Pentru a combate impacturile din ce în ce mai grave ale schimbarilor climatice și poluarii aerului, grupurile de societate civila din 28 de țari lanseaza azi Europe Beyond Coal/Europa dincolo de carbune, o campanie colectiva menita sa catalizeze trecerea de la carbune spre surse regenerabile…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in primele noua luni din 2017 au ajuns la 9,4 milioane, in crestere cu 10,8% fata de cele din perioada similara de anul trecut, iar innoptarile au trecut de 21,4 milioane, in crestere cu peste 6%, potrivit datelor publicate miercuri de INS.…

- Productia mondiala de vin a scazut cu 8,2% in 2017, pana la 246,7 milioane hectolitri, cel mai redus nivel inregistrat dupa 1961, insa Portugalia, Romania, Ungaria si Austria au fost singurele tari din Europa a caror productie de vin a crescut comparativ cu 2016, potrivit estimarilor preliminare publicate…

- Jacques Boucher 1788 Rethel 1868 s a nascut in familia unui vames, urmand cariera tatalui in Italia si apoi, din 1825, in orasul Abbeville, unde a locuit restul vietii. De la parintele sau a mostenit si interesul pentru botanica, descoperind in valea fluviului Somme artefacte din epoca pietrei. El a…

- Emisiile toxice ale unei otelarii gigantice din Taranto (sudul Italiei) - considerate una dintre cele mai poluante din Europa - au fortat municipalitatea sa ia decizia fara precedent de a inchide miercuri scolile, informeaza AFP. "Nu putem ingheta activitatea intregului oras, insa este nevoie sa…

- GEFCO UK a deschis un nou centru de soluții logistice in nord-vestul Angliei. Unitatea logistica, situata in South Liverpool, asigura operațiuni de depozitare și secvențiere pentru furnizorii de prim nivel și pentru producatorii de echipamente originale din regiune. Noul centru este amplasat ideal…

- Anul 2017 a pus în calendar 14 zile libere, pe care specialiștii momondo.ro le-au potrivit în decembrie 2016 astfel încât sa se transforme în 29 de zile de vacanța. Urmatoarele zile libere pe lista sunt strâns legate între ele: 30 noiembrie, Sfântul…

- Michelle Liu, în vârsta de 21 de ani, adora sa calatoreasca si sa-si faca selfie-uri. Însa, aceasta își face poze haioase, care i-au adus peste 20.000 de fani pe contul de Instagram. Tânara alege cel mai nepotrivit unghi atunci când se pozeaza si îsi…

- In primul semestru al anului universitar 2017-2018, la Universitatea Transilvania vor studia 102 studenti internationali, in cadrul programului Erasmus+. Aceștia vor studia la 15 facultati ale Universitatii Transilvania și vin din 12 tari din Europa. Cei mai multi sunt din Spania (25), dar…

- În ultimii 6 ani, 16.171 de doctori români au ales sa profeseze în tari dezvoltate din Europa. Cel mai des, medicii nostri aleg Germania, Marea Britanie, Franta si Italia. 4.000 de doctori români s-au stabilt aici.

- p { margin-top: 0.07in; margin-bottom: 0.07in; direction: ltr; text-align: justify; }p.western { font-size: 12pt; }p.cjk { font-size: 12pt; }p.ctl { font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }a.ctl:link { font-family: "Times New Roman"; } Companiei UniSystems i-au fost atribuite…

- Targul de investiții ExpoReal Munchen a adunat un numar record de 41.500 de vizitatori și peste.1 500 de firme expozante. In topul participarii, Romania a ocupat un onorabil loc 6, dupa Austria și Elveția, dar inaintea altor țari ca Franța sau Italia. Anul acesta, din delegația care a reprezentat Romania…

- In toata lumea, in special in Occident, agricultura bio i-a cucerit definitiv pe consumatori. In special in ultimii ani segmentul bio al agriculturii europene trece printr-o perioada favorabila, beneficiind de cererea crescuta pentru alimente sanatoase, informeaza presa internaționala. Și asta in contextul…

- Experții au avertizat ca riscul de raniri suferite in timpul zborurilor va crește, iar pasagerii se pot aștepta sa petreaca mai mult timp in scaune cu semnalul de avertizare pentru legarea centurii pornit, din cauza condițiilor de zbor inrautațite de schimbarile climatice, informeaza marți de The…

- Atacatorul care a ucis doua tinere duminica in gara din Marsilia, in sud-estul Franței, a fost identificat in mod oficial de autoritațile tunisiene ca fiind Ahmed Hanachi, un tunisian in varsta de 29 de ani, a anunțat marți ministrul francez de interne, Gerard Collomb, citat de AFP. 'În…