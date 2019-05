Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu susține ca vrea sa vada și el dosarul pe care CNSAS a anunțat ca il va trimite la Curtea de Apel București, precizand ca abia dupa va putea exprima un punct de vedere. La sfarșitul...

- Traian Basescu ar putea fi declarat colaborator al fostei Securitati. Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a decis sa sesizeze Curtea de Apel Bucuresti, a carei instanta trebuie sa ia o decizie.

- Represiunile Securitatii impotriva celor care criticau regimul comunist si pe Nicolae Ceausescu s-au materializat la finalul anilor ’70 si in anii ’80 sub forma unor dosare de drept comun instrumentate de Militie. Noua strategie incepe dupa ce Nicolae Ceausescu a semnat, in 1975, Actului Final de la…

- Andrei Ursu, fiul disidentului anti-comunist Gheorghe Ursu, ucis de Securitatea comunista, il acuza pe Calin Popescu Tariceanu ca a mințit joi intr-un interviu la Digi 24 in legatura cu acesta. Tariceanu declarase ca Andrei Ursu i-a fost student și ”i-a impartașit subiectul cu mare frica pentru ca se…

- Andrei Ursu, fiul disidentului anti-comunist Gheorghe Ursu, ucis de Securitatea comunista, il acuza pe Calin Popescu Tariceanu ca a mințit joi intr-un interviu la Digi 24 in legatura cu acesta. Tariceanu declarase ca Andrei Ursu i-a fost student și ”i-a impartașit subiectul cu mare frica pentru ca se…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 5 sunt asteptati sa dezbata, miercuri, si sa ia o decizie referitor la solicitarea de eliberare conditionata depusa de fostul actionar al FC Dinamo Bucuresti, Cristian Borcea, in prezent incarcerat la Penitenciarul Rahova. Decizia Judecatoriei Sectorului 5 nu va fi…

- Dan Manolachi, fost ofiter de politie judiciara in DNA, si Valentin Preda, fost secretar de stat in Ministrul Transporturilor, au fost condamnati definitiv, luni, la opt, respectiv patru ani de inchisoare. Fostul politist este acuzat ca l-a prevenit pe Preda privind organizarea unui flagrant. Decizia…

- Instanța suprema urmeaza sa anunțe astazi decizia definitiva in cazul fostului secretar de stat in ministrul Transporturilor, Valentin Preda, și al fostului ofițer DNA, Dan Manolachi, dosarul avand legatura cu Tel Drum, potrivit informațiilor aparute in spațiul public. Pana acum, pronunțarea a fost…