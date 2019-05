Primul festival din lume alimentat cu energie eoliană are loc în România Organizatorii unui festival romanesc au planuri mari pentru anul viitor. Aceștia ar putea sa stabileasca o premiera mondiala daca reușesc sa iși lanseze proiectul. Incepand cu ediția din 2020, Neversea ar putea deveni primul festival din lume alimentat aproape in intregime cu energie verde din sursa eoliana provenita din Parcul Eolian Fantanele-Cogealac-Gradina, situat in judetul Constanta, potrivit Libertatea . Potrivit organizatorilor, proiectul va incepe anul acesta și va fi finalizat pana la urmatoarea ediție a festivalului. Totuși, fanii Neversea ar putea beneficia și in 2019 de o zona 100%… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Neversea ar putea deveni primul festival din lume alimentat cu energie verde, din sursa eoliana, urmand ca acest lucru sa se realizeze cel mai devreme la ediția de anul viitor a festivalului care are loc la malul marii, transmite Mediafax.Potrivit unui comunicat de presa al organizatorilor,…

- Potrivit studiului „Perceptia romanilor despre un viitor «verde»”, initiat de CEZ, peste jumatate dintre respondenti (57,75%) considera ca energia solara ar fi cea mai buna alternativa pentru inlocuirea surselor de generare actuale, iar un sfert (26,75%) au ales energia eoliana ca sursa alternativa.…

- Neversea ar putea deveni primul festival din lume alimentat cu energie verde, din sursa eoliana, anunța organizatorii care spun ca intenționeaza sa realizeze acest lucru incepand de la ediția de anul viitor. Festivalul de la malul marii isi propune sa devina, in 2020, primul festival de muzica din lume…

- UN DJ A MIXAT, IN PREMIERA MONDIALA, DE PE O TURBINA EOLIANA, LA 100 DE METRI INALȚIME! Pentru prima data in lume, sunetele muzicii electronice s-au auzit din varful unei turbine eoliene. DJ-ul Alex Parker, care a fost prezent și pe scena principala a festivalului NEVERSEA in 2018, a mixat de la inalțimea…

- Persoanele care doneaza sange in perioada 13 mai – 29 iunie 2019 beneficiaza de reducere la cumpararea unui abonament la festivalul UNTOLD (1 – 4 august 2019, la Cluj Napoca) sau NEVERSEA (4 – 7 iulie 2019, la Constanța). „Zilnic, mii de bolnavi internați in spitalele din Romania au nevoie de transfuzii…

- Energia eoliana asigura o treime din productia nationala de electricitate, sambata dupa amiaza, in contexul in care meteorologii au emis avertizari de vant puternic pentru judetele Tulcea si Constanta, zonele unde sunt concentrate cele mai multe parcuri eoliene din Romania, informeaza Agerpres.roAstfel,…

- Energia eoliana asigurau o treime din productia nationala de electricitate, sambata dupa-amiaza, in contexul in care meteorologii au emis avertizari de vant puternic pentru judetele Tulcea si Constanta, zonele unde sunt concentrate cele mai multe parcuri eoliene din Romania. Astfel, la ora 17:00, turbinele…

- Marcați-le pe calendar: 4, 5, 6 și 7 iulie sunt zilele in care cea mai buna muzica atinge și in 2019 malul Marii Negre. Cu frumoasa mare albastra ca fundal perfect, plaja din Constanța va fi locul ideal pentru distractie pentru fanii muzicii electonice din Romania, dar și din intreaga lume. Ajuns la…