Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Japonia, se va intalni luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, cu prim-ministrul nipon Shinzo Abe. In cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul strategic dintre Romania si Japonia, potrivit Administratiei Prezidentiale. Presedintele Klaus Iohannis se va afla luni si marti in Japonia. El va participa marti la ceremonia de intronare a imparatului Naruhito. Imparatul Naruhito, al 126-lea monarh nipon intr-o linie dinastica neintrerupta, si-a preluat prerogativele…