Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul Marius Copil, cooptat marti de COSR in lotul olimpic de tenis al Romaniei, a declarat ca ar fi un vis implinit pentru el sa participe la Jocurile Olimpice care vor fi gazduite de Tokyo in anul 2020. "As dori si eu sa experimentez la Tokyo emotiile pe care le-au trait Florin Mergea…

- Agentia Germana de Presa a prezentat 1 Decembrie ca pe in care romanii si autoritatile de la Bucuresti serbeaza 100 de ani de la anexarea unei parti a Ungariei. Ambasada Romaniei in Germania a reactionat promp fiind solicitata „reparearea gravei erori“.

- Moneda naționala a Rusiei va inregistra in luna decembrie o depreciere din cauza celei de a doua runde de sancțiuni "chimice" americane pe care, potrivit legilor americane, trebuie sa le introduca administrația lui Donald Trump. In ajunul acestui eveniment, analiștii au calificat rubla ca una dintre…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, afirma este alarmant faptul ca Occidentul sustine asa de puternic actiunile autoritatilor ucrainene, insa apelul aliatilor Ucrainei la retinere din partea ambelor parti arata ca Occidentul nu prea agreeaza ceea ce s-a intamplat, potrivit Nezavisimaia Gazeta…

- Presa japoneza scrie ca șeful de la Nissan și Renault urmeaza sa fie arestat la Tokyo pentru fals in declarații. Publicația Asahi susține ca procurorii japonezi il vor reține pe Carlos Ghosn, dupa ce acesta ar fi mințit in declarația sa de venituri. Potrivit Reuters, Ghosn ar fi acceptat de bunavoie…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, miercuri, in Tokyo, cu primarul general si guvernatorul acestei metropole, Yuriko Koike, unde s-a discutat despre consolidarea cladirilor cu risc seismic, reducerea poluarii si managementul situatiilor de urgenta.

- Prima masina din lume fabricata aproape in intregime din plastic, mai exact in proportie de 90 la suta, a fost prezentata in Japonia. Automobilul a fost construit de un grup de cercetatori din Tokyo.

- Campionatul European de baschet 3×3, in Romania. Romania va gazdui pentru a treia oara in istorie competiția. Evenimentul va avea loc in perioada 14-66 septembrie, la Circul Metropolitan București. Conferința de presa se va desfașura chiar in arena Circului Metropolitan București, joi, 13 septembrie,…