Stiri pe aceeasi tema

- Premiile BAFTA sunt atribuite in fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei britanice de arta a filmului si televiziunii (British Academy of Film and Television Arts), transmite Agerpres. Pentru o singura categorie dintre cele 24 competitionale - Rising Star -, castigatorul…

- Premiile BAFTA sunt atribuite in fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei britanice de arta a filmului si televiziunii (British Academy of Film and Television Arts). Pentru o singura categorie dintre cele 24 competitionale - Rising Star -, castigatorul este desemnat…

- Lungmetrajul "Roma", regizat de cineastul mexican Alfonso Cuaron si produs de platforma de streaming video Netflix, a castigat premiul BAFTA la categoria "cel mai bun film" la cea de-a 72-a gala de decernare a premiilor atribuite de British Academy of Film and Television Arts, potrivit AFP. Peliculele…

- Rami Malek a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Bohemian Rhapsody", duminica seara, la Londra, la cea de-a 72-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit AFP. La aceasta categorie…

- Lungmetrajul "Roma", regizat de cineastul mexican Alfonso Cuaron, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, la cea de-a 72-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit site-ului revistei Variety. La aceasta…

- Lungmetrajul „The Favourite“ al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.„The Favourite” a fost selectat la 12 categorii…

- Bohemian Rhapsody, cel mai bun film al anului Surprize neasteptate la editia din acest an a premiilor Golden Globes, ceremonie care s-a desfasurat aseara la Los Angeles. Cu toate ca „A Star is Born” era favoritul serii, iata ca pelicula a punctat un premiu doar la categoria Cel mai bun cantec pentru…