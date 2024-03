Caștigatorii Oscar 2024. Lista completa! In urma cu puțin timp s-a incheiat ediția cu numarul 96 a Premiilor Oscar. Oppemheimer a fost desemnat cel mai bun film al anului și a reușit sa obțina inca alte șase trofee importante pe parcursul ceremoniei. Premiile la categoriile Cea mai buna actrița in rol principal și Cel mai bun actor in rol principal au fost caștigate de Emma Stone și Cillian Murphy. Iata in continuare lista completa a caștigatorilor Premiilor Oscar 2024: Cel pentru cel mai bun film American Fiction Anatomy of a Fall Barbie The Holdovers Killers of the Flower Moon Maestro Oppenheimer…