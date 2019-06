Premierul desemnat al Finlandei a prezentat programul de guvernare Viitorul guvern al Finlandei a anuntat luni ca intentioneaza sa efectueze mai multe investitii in educatie, infrastructura si sa creasca rata de ocupare a fortei de munca in urmatorii patru ani, relateaza dpa. Anuntand platforma convenita de coalitia care ar urma sa fie formata din cinci partide, premierul desemnat Antti Rinne a declarat ca Partidul Social Democrat ar urma sa detina sapte din cele 19 posturi in cadrul urmatorului guvern. "A fost grozav sa lucram impreuna, a fost greu, dar cu totii am incercat sa gasim o solutie", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa la Helsinki, alaturi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila considera ca programul de guvernare al PSD a fost indeplinit in proporție de 70% iar anul 2019 este anul investițiilor in Romania. Premierul s-a aflat intr-o vizita de lucru in Vaslui și a enumerat masurile luate de Guvern pentru comunitate, vorbind apoi despre dezvolarea prioritara,…

- Partidul Social-Democrat (SDP) finlandez a anuntat miercuri ca va incerca sa formeze o coalitie de guvernare de centru-stanga impreuna cu Partidul de Centru si cu alte trei formatiuni mai mici, in urma alegerilor legislative de luna trecuta, transmite Reuters potrivit Agerpres. SDP a castigat…

- Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Vrancea a prezentat pe scurt finanțarea serviciilor medicale pe semestrul I 2019 in cadrul unei ședințe a Colegiului Prefectural care a avut loc saptamana trecuta la sediul Prefecturii Vrancea. Actele aditionale incheiate in perioada ianuarie-iunie 2019 la contractele…

- Social-democratii au castigat duminica alegerile parlamentare din Finlanda, la 20 de ani dupa ultima lor victorie, cu un usor avans in fata partidului antiimigratie si eurosceptic al Adevaratilor Finlandezi. Partidul, condus de fostul ministru de finanţe Antti Rinne, a obţinut 40 de mandate…

- Emilian Pavel (PSD) cere Finlandei sa renunțe la președintia rotativa care ar trebui sa inceapa pe 1 iulie in favoarea Romaniei. VEZI ȘI: Cat caștiga Putin comparativ cu Iohannis „Cand ma uit la rezultatul alegerilor din Finlanda, incerc sa imi imaginez cum ar fi aratat Presedintia…

- "Un alt punct important de pe agenda sedintei de astazi este aprobarea memorandumului privind raportul asupra indeplinirii prevederilor programului de guvernare in anul 2018. Este oglinda fidela a rezultatelor muncii noastre de anul trecut. Astfel, in 2018, cresterea economica a Romaniei de 4,1%…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, duminica, la Braila, referitor la solicitarea primarului orașului, de a se renunța la discursul privind legile justiției, ca fiecare parere conteaza, PSD fiind „un partid viu”, in care se dezbat multe lucruri, scrie Mediafax.Rovana Plumb…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca programul de guvernare implementat de social-democrati deranjeaza, iar adversarii politici ai formatiunii, "care sunt, mare parte dintre ei, si ai tarii", fac orice le sta in putinta pentru a-l bloca. "Imi aduceam aminte, sunt cred…