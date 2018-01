Premierul Borisov in fata Parlamentului European: In 2-3 ani vom rezolva problema coruptiei

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) trebuie sa depuna eforturi susținute pentru aplicarea eficienta a clauzelor referitoare la dezvoltarea durabila incluse in acordurile comerciale de liber schimb, a declarat deputatul european Iuliu Winkler, in plenul Parlamentului European (PE) reunit la Strasbourg. Deputatul…

- "Vom incerca sa ne normalizam relatiile cu Rusia. Acest lucru depaseste cu mult pragul posibilitatilor noastre, de aceea decizia va fi comuna europeana", a declarat premierul Bulgariei, Boiko Borisov, care prezinta in Parlamentul European de la Strasbourg prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- Principala formatiune politica de opozitie din Bulgaria, Partidul Socialist Bulgar (BSP), a depus miercuri, in parlamentul de la Sofia, o motiune de cenzura contra guvernului condus de Boiko Borisov, caruia ii reproseaza lipsa de progrese in combaterea coruptiei, transmit AFP si BTA. Motiunea,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Viorica Dancila spune ca Irakul și Pakistanul sunt in UE. Europarlamentarul Viorica Dancila sugereaza, intr-un interviu acordat in primavara anului 2017, ca Iranul și Pakistanul ar fi state membre ale Uniunii Europene. Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru funcția de prim-ministru , dupa demisia…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a exprimat vineri dorinta presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene de ''normalizare'' a relatiilor cu Turcia vecina, ''fara a ascunde problemele'', relateaza AFP. ''Trebuie sa normalizam relatiile cu Turcia'', a estimat Borisov intr-o conferinta de presa…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Bulgaria, care urmareste sa adopte moneda unica europeana euro, a realizat progrese reale in apropierea economiei sale de cea a tarilor din zona euro, dar inca mai are de lucru, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite Reuters. Juncker, care s-a…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Bulgaria incepe efectiv in aceasta saptamana cele sase luni in care va asigura presedintia rotativa a Uniunii Europene. La Sofia sunt asteptati in aceste zile oficialii Uniunii Europene, printre care presedintele Consiliului, Donald Tusk, si presedintele Comisiei, Jean Claude Juncker. Lucian Pirvoiu…

- La putine ore dupa discutia dificila dintre noul premier Mateusz Morawiecki si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in Polonia are loc o importanta remaniere de guvern. Printr-o mutare anticipata deja de mai multe zile, seful guvernului a inlocuit doi ministrii considerati dintotdeuna…

- "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri, un moment de criza politica profunda. Astazi, datorita deciziilor indraznete si a unei colaborari excelente, aceste crize au fost abordate si rezolvate in cea mai…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins, marti, legea anticoruptie adoptata de Parlament in luna decembrie, precizand ca aceasta nu ar permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie, scrie Reuters. In 1 ianuarie, Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza…

- Comisia Europeana a comunicat miercuri ca in ultimele luni legaturile cu Washington sunt tot mai frecvent legat de problema reciprocitatii vizelor, insa a insistat pentru progrese imediate. Statele Unite continua sa solicite vize pentru cetatenii din Bulgaria, Croatia, Cipru, Polonia si Romania, potrivit…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a semnat joi, 14 decembrie, noua Declaratie comuna privind prioritatile legislative ale UE pentru 2018-2019. Ceilalti semnatari au fost presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si Juri Ratas, detinatorul presedintiei prin rotatie a Consiliului…

- Cei 27 de sefi de stat si de guverne UE, mai putin Regatul Unit, au decis vineri sa deschida a doua faza a negocierilor Brexitului. Astfel, se deschide calea discutiilor despre viitoarea relatie intre cele doua parti, relateaza AFP. "Liderii UE (sunt) de acord sa treaca la a doua…

- ”Uniunea Europeana trebuie sa se bazeze pe incredere, nu pe jocuri politice partizane, iar țarile care se opun intrarii Romaniei in spațiul Schengen, refuzandu-ne astfel un drept deja caștigat, trebuie sa inceteze aceste jocuri și sa voteze in Consiliul European aderarea noastra la acest spațiul…

- Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca Bulgaria, Romania si Croatia trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea Europeana nu pot exista state de rangul doi si nu este cinstit ca aceste state…

- Intervenția eurodeputatului Victor Boștinaru a fost facuta in contextul unei dezbateri pe acest subiect, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, in prezența Ministrului adjunct pentru Afaceri Europene din partea Estoniei, Matti Maasikas și a Comisarului european pentru migratie si afaceri…

- "In aceasta dupa-amiaza reprezint Comisia in plenul Parlamentului European de la Strasbourg in cadrul reuniunii finale dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeana privind simplificarea normelor europene in cadrul politicii agricole comune (PAC). Acordul de astazi va ușura viața agricultorilor…

- Mircea Diaconu i-a indemnat pe responsabilii culturali europeni sa valorifice exemplele de bune practici existente in regiunile europene care s-au revigorat și s-au dezvoltat bazandu-se pe puncte de patrimoniu, creand totodata și noi locuri de munca. „Exista in Europa, din pacate, și exemple negative…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Franta doreste ca sediul Parlamentului European sa ramana la Strasbourg, a declarat duminica ministrul afacerilor europene din Franta, Nathalie Loiseau, la postul France 3, informeaza AFP."Spunem prea adesea ca Europa se reduce la bula din Bruxelles. Trebuie ca Europa sa fie mai aproape de…

- Europarlamentarul roman Siegfried Mureșan (PMP/PPE), raportor al Parlamentului European pentru bugetul UE pe 2018, a declarat jurnaliștilor romani ca s-a implicat personal pentru includerea in buget a acestui proiect, care ar trebui lansat inainte de vacanța de vara de anul viitor. "Este un…

- Deputatii USR au mers miercuri in biroul lui Liviu Dragnea pentru a protesta fata de comunicatul pe care liderul PSD l-a dat in fals, in mod abuziv si fraudulos, fara a respecta regulamentele Parlamentului. In biroul lui Liviu Dragnea a fost si deputatul USR de Maramures, Vlad Durus. “Prin acea declaratie,…

- La inițiativa socialiștilor și verzilor din Parlamentul European, shaorma ar putea fi interzisa in Uniunea Europeana. Aceeași soarta o va avea și kebabul, daca solicitarile celor doua grupuri politice vor fi adoptate. In Uniunea Europeana se consuma zilnic 500 de tone de carne pentru shaorma și kebab,…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a trimis o scrisoare catre liderii institutiilor europene si grupurilor politice de la Bruxelles pentru a atrage atentia cu privire la 'asaltul' coalitiei PSD-ALDE asupra independentei sistemului de justitie din Romania, se arata intr-un comunicat de presa al USR.…

- Acest anunț survine dupa un an plin de incercari pentru statele UE, in care peste 200 de oameni au murit in catastrofe naturale. La sfarșitul lui octombrie, in Portugalia — scena unor incendii devastatoare pe parcursul verii și al toamnei—, președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a…

- Guvernul elvetian a anuntat, joi, ca a acceptat sa deblocheze suma de 1,3 miliarde de franci (1,2 miliarde de euro) pentru a continua sa ajute, asa cum a facut si in ultimii zece ani, statele membre UE din Europa Centrala si de Est, informeaza AFP. Aceasta contributie autonoma, asupra careia…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a apreciat joi, in cursul unei ”inspectii” la santierul iesirii catre est a soselei de centura a Sofiei, ca tara sa se afla ”in fata Romaniei din nou”, referindu-se la raportul Comisiei Europene (CE) cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), relateaza…

- In multe cazuri, banii europeni alocați pentru proiecte de mediu sunt irosiți, la nivelul Uniunii, in proiecte care nu aduc rezultatele dorite, iar Comisia Europeana ar trebui sa se implice mai mult pentru a asigura folosirea mai eficienta a acestora, a atras atenția eurodeputata Daciana Sarbu miercuri,…

- In intervenția sa din plen, vicepreședintele Comisiei pentru politica externa, europarlamentarul Andi Cristea a subliniat: “Este timpul sa luam la cunoștința opțiunile diferite ale celor șase state din Parteneriatul Estic și sa acționam. Nu mai putem ignora prapastia și divergențele in ceea ce privește…

- ANSVSA, despre citricele tratate cu Imazalil din Romania. Directorul general al ANPC (Autoritatea pentru protectia consumatorului), Paul Anghel, avertizeaza consumatorii sa citeasca foarte atent etichetele citricelor pe care le cumpara, pentru ca unele dintre acestea sunt conservate cu Imazalil, o…

- Guvernul de la Sofia se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu comisarii europeni, pentru a raporta daca sunt pregatiti si capabili sa coordoneze eficient politicile UE in timpul presedintiei bulgare.Dupa aceasta intrevedere, Borisov si Juncker vor sustine…

- Ar fi putut UE sa medieze in conflictul dintre Barcelona si Madrid? Da, daca i s-ar fi permis. Dar acum e vorba despre viitor si nu exista alta optiune decat sprijinirea guvernului spaniol. Pentru Uniunea Europeana nu se schimba practic nimic in urma declaratiei unilaterale de indepedenta…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PMP) ii reproșeaza premierului Mihai Tudose ca de la inceputul mandatului nu a efectuat nicio vizita oficiala in nicio capitala europeana. Intr-un interviu pentru ziare.com, Mureșan spune ca a observat ca atunci cand Mihai Tudose s-a aflat la Bruxelles, „și presedintele…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui țara va deține președinția semestriala prin rotație a Consiliului UE in primele șase luni ale anului viitor, a dat asigurari vineri ca Bulgaria va susține puternic in aceasta perioada continuarea proceselor de integrare europeana ale țarilor din Balcanii de…

- Deputați ai legislativului de la Chișinau și deputați ai Parlamentului European au adoptat la Strasbourg, în cadrul Comitetului parlamentar de asociere, un set de recomandari prin care Republicii Moldova i se solicita sa ramâna pe calea reformelor, sa lupte împotriva corupției…

- Parlamentul European a facut miercuri un nou pas important pentru ca cetațenii europeni, de aceasta data tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani, sa poata calatori gratuit cu trenul în Europa în urma adoptarii rezoluției privind Bugetul UE 2018, raport coordonat în…

- "Romania este tot mai aproape de spatiul Schengen", sustine europarlamentarul Emilian Pavel. Social-democratul a anuntat recent ca Romania a obtinut o noua reusita dupa ce Parlamentul European a votat un proiect mult asteptat: sistemul de intrare/iesire in spatiul Schengen.Citeste si : CSM,…

- Parlamentul European dat astazi unda verde inceperii negocierilor cu Consiliul European pe Directiva pentru Detașarea Lucratorilor, un dosar extrem de important pentru Uniunea Europeana și cu implicații semnificative pentru forța de munca din Romania. Vorbind din perspectiva impactului asupra…

- Bulgaria si România au îndeplinit toate criteriile si cerintele pentru aderarea la Spatiul Schengen, dar luarea unei decizii nu mai depinde de expertiza, ci de politica, a declarat marti presedintele comisiei pentru ordine publica si securitate interna din Parlamentul Bulgariei, Tvetan…

- Acest 'Soclu european al drepturilor sociale' cuprinde 20 de principii și drepturi privind piața muncii și protecția sociala.Majoritatea dintre ele, cum sunt dreptul la educație și la orientare profesionala, la egalitate de șanse, salarii echitabile, dialog social și pensii, sunt respectate…