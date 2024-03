România, acuzată că ”pune pe umerii Rusiei” datoriile sale Moscova intervine! Romania, care cere sa i se restituie tezaurul, vrea sa-si rezolve problemele economice pe seama Rusiei, a scris purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, pe Telegram, a informat joi dzen.ru Romania incearca sa puna pe umerii Rusiei „datoriile sale fantoma” vechi de un secol, ca sa amelioreze starea dezastruoasa a economiei sale nationale, a adaugat Zaharova. Ea a sustinut ca datoriile Romaniei fata de Rusia si Uniunea Sovietica depasesc, „potrivit calculelor expertilor”, de 20-25 de ori valoarea intregului tezaur romanesc ce fusese predat Rusiei spre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

