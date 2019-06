Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in vizita de lucru la Bruxelles, prim ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, marti, 4 iunie, cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cu prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Potrivit unui comunicat transmis de Guvernul Romaniei, presedintele Comisiei…

- Aflata in vizita de lucru la Bruxelles, prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, marți, 4 iunie, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintele…

- Viorica Dancila a fost intrebata, miercuri, la Ploiesti, daca a raspuns la scrisoarea trimisa de Frans Timmermans si a raspuns ca inca nu. "Nu am raspuns inca domnului Frans Timmermans, dar pentru mine exista o dezamagire. Este pentru prima data, iar in 9 ani cat am stat la Bruxelles in calitate…

- Comisia Europeana nu este de acord cu OUG privind modificarea Codurilor Penale din Romania, potrivit unor surse de la Bruxelles. Oficialii europeni au transmis acest lucru delegatiei trimise miercuri de catre Guvernul Romaniei pentru a obtine un acord de principiu pe OUG privind modificarea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au avut astazi, la Palatul Victoria o intalnire in cadrul careia au discutat despre colaborarea dintre Guvernul Romaniei și Comisia Europeana.Discuțiile au fost constructive și au reprezentat o continuare…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, si a exprimat ingrijorarea tot mai mare in legatura cu ultimele evolutii in chestiuni legate de Mecanismul de Cooperare si Verificare MCV pentru Romania, la intalnirea pe care a avut o miercuri la Bruxelles cu premierul Viorica Dancila, adaugand…

- Prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, si prim-ministrul Viorica Dancila 's-au intalnit pentru a doua oara intr-o luna si au avut o discutie deschisa si sincera', a precizat pentru Agerpres un purtator de cuvant al Comisiei Europene. „Ei au discutat despre chestiuni privind Mecanismul…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a transmis premierului Viorica Dancila in intalnirea de la Bruxelles ca are ”ingrijorari crescande” privind situația din justiție, a anunțat un purtator de cuvant al Comisiei, scrie Hotnews. Potrivit sursei citate, prim-vicepreședinte Timmermans…