Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru Festivalul internațional de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”. Ediția din acest an va fi una speciala: va fi dedicata Centenarului Marii Uniri și se va desfașura sub genericul „Colindul Unirii”, propunandu-și sa aduca pe scena grupuri de colindatori din județ, țara, dar […] Articolul Pregatiri pentru „Colindul Unirii”, la Sfantu Gheorghe apare prima data in Mesagerul de Covasna .