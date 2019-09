Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca spera ca disputa comerciala intre China și Statele Unite, care are consecințe la nivel global, sa se incheie in curand, relateaza agenția Reuters.Merkel a facut afirmațiile inainte de a purta discuții formale cu premierul chinez Li Keqiang,…

- Statele Unite si talibanii afgani au reluat joi negocierile in Qatar in vederea ajungerii la un acord care sa permita retragerea soldatilor americani din Afganistan dupa 18 ani de conflict, informeaza AFP citand o sursa americana sub protectia anonimatului. Aceasta a 9-a runda de discutii intre insurgenti…

- Presedintele Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA a inceput negocierile cu Coreea de Sud privind costul apararii, transmite Reuters. Ministerul de externe de la Seul a dezmintit informatia. "Au inceput discutiile pentru suplimentarea in continuare a platilor catre Statele Unite. Coreea de Sud este…

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat joi ca in urmatoarele saptamani va incepe angajarea a inca 20.000 de politisti in Regatul Unit, transmite Reuters potrivit Agerpres. Institutul pentru Studii Fiscale estimeaza ca fortele de ordine suplimentare vor costa circa 1,1 miliarde de lire…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat luni ca spera ca atât Coreea de Nord cât și Statele Unite ar putea fi "puțin mai creative" atunci când cele doua parți vor relua discuțiile pentru a pune capat programului nuclear al Phenianului, scire Mediafax,…

- Iranul este dispus sa participe la discutii cu Statele Unite daca Washingtonul va ridica sanctiunile si va reveni la acordul nuclear din 2015, a informat presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat duminica, conform Reuters.„Am crezut mereu in discutii ... daca ei vor ridica…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat sambata, la Osaka, in timpul summitului G20, ca a reluat discutiile legate de comert cu presedintele chinez, Xi Jinping. E un pas inainte, pentru care SUA a trebuit sa faca sacrificii... La inceputul lunii mai, Donald Trump a majorat o serie de taxe…

- Presedintele Donald Trump a declarat ca l-a invitat pe liderul nord-coreean Kim Jong Un sa viziteze Statele Unite, la scurt timp dupa ce a mers alaturi de acesta pe teritoriul Coreii de Nord, o premiera pentru un presedinte american, relateaza duminica AFP si Reuters. "Se va intampla intr-o zi sau alta",…