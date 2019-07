Polițistul de la 112 către Alexandra: Nu mai ține linia ocupată! Dialogul cu politistul de la 112 de care a avut parte Alexandra in ultimele clipe de viața este absolut revoltator. Un fragment din aceasta conversatie a fost facut public de Antena 3. Alexandra a stat aproximativ 30 de minute singura in casa groazei, timp in care Gheorghe Dinca a mers la o farmacie. Alexandra a The post Polițistul de la 112 catre Alexandra: Nu mai ține linia ocupata! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fata rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, a avut in ultimele clipe din viața o discuție telefonica cu polițistul care a preluat apelul de la operatorul STS. Dupa o ora de la aceasta discuție, polițistul in cauza a sunat la STS sa intrebe cum se face localizarea unui apel pentru ca nu știa. Aceasta…

- Se pare ca Alexandra a fost timorata de polițistul de la IPJ Olt, care ar fi fost chiar recalcitrant. Se pare ca polițistul nu a crezut-o in totalitate, deși Alexandra era terifiata. Dupa o ora de la conversație, el ar fi sunat la STS pentru a intreba cum se poate localiza apelul. Iata discuția,…

- Alexandra Maceșanu, fata rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, a avut in ultimele clipe din viața o discuție telefonica greu de imaginat cu polițistul care a preluat apelul de la operatorul STS. Va prezentam mai jos un fragment obținut pe surse de Digi24. Potrivit surselor Digi24, Alexandra a…

- Anchetatorii sunt in posesia imaginilor surprinse de camerele video in momentul in care Alexandra a fost sechestrata in mașina de Gheorghe Dinca. Detaliile sunt șocante. Pentru localnicii din zona, alternativa “ia-ma nene” este aproape singura de a se deplasa spre orașul Caracal sau viceversa. Este…

- A inceput reconstituirea la casa groazei din Caracal. Dupa ce Duminica și-a recunoscut crimele, Gheorghe Dinca le arata azi anchetatorilor pas cu pas cum a procedat. Audierea lui Dinca a durat nu mai puțin de 60 de ore. Duminica seara au fost intrerupte timp de doua ore, timp in care Dinca a primit…

- Suspectul principal de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzatiile de viol si trafic de minori. Intre timp, scanfandrii chemați sa ajute la investigații au scos, din lacul din Caracal, aflat in apropierea casei lui Dinca, o valiza cu haine și ramașite dintr-un…

- Un incident grav a avut loc intr-o localitate din Iasi. Un barbat s-a napustit cu toporul peste Ambulanta care venise sa-i acorde ajutor sotiei sale, potrivit Antena 3. Barbatul isi snopise in bataie sotia, iar echipajul medical fusese chemat de localnici, starea femeii fiind grava. La sosirea Ambulantei,…

- Invitat in studioul Antena 3, ministrul transporturilor i-a reproșat fostului premier ca avea o agenda „separata” in ceea ce privește autostrazile. „(…)Pe buget de stat sa facem construcția Ploiești-Brașov. Tocmai de aceea semnasem in septembrie 2017 acea bucațica mica de autostrada de la Brașov la…